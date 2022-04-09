Dolandırıcılara polis ve jandarma darbesi: 6 bin dolandırıcı yakayı ele verdi

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarla dolandırıcılara yine göz açtırılmadı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarla dolandırıcılara yine göz açtırılmadı. 2022’nin ilk üç ayında Türkiye genelinde toplam 22 bin 299 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 155 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 664'ü tutuklandı.

Dolandırıcılık olaylarının aylara göre dağılımı ise şu şekilde:

Ocak ayında 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti. Yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı. Şubat ayında olay sayısı 7 bin 43 oldu. Bin 706 şüpheli yakalandı, bu şahıslardan 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mart ayında ise 7 bin 968 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Yakalanan 2 bin 129 şahıstan 287'si tutuklandı.