Dolandırıcıların yeni hedefi evlenecek gençler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim döneminde açıklanan evlilik kredisi dolandırıcıları harekete geçirdi. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi imkanını fırsat bilen dolandırıcılar, sahte E-devlet sitesi kurarak site üzerinden kredi talep eden çiftleri tuzağa düşürdüler. Siteye giriş yapıp taleplerinin kabul edildiğini gören çiftler kendileri için hazırlanan sistemde bilgilerini tek tek girerek dolandırıcılar için işleri kolaylaştırdılar. Kendileri için çıkacak olan krediyi beklerken kurulan sistemle paralarını kaptırdıklarını fark eden bir çok çift, savcılığa başvurarak dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet ve savcılığa çok sayıda şikayet gelmesi üzerine başta siber suçlarla mücadele olmak üzere, ilgili birimler harekete geçti.