Dolandırıcıların yeni hedefi evlenecek gençler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim döneminde açıklanan evlilik kredisi dolandırıcıları harekete geçirdi. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi imkanını fırsat bilen dolandırıcılar, sahte E-devlet sitesi kurarak site üzerinden kredi talep eden çiftleri tuzağa düşürdüler. Siteye giriş yapıp taleplerinin kabul edildiğini gören çiftler kendileri için hazırlanan sistemde bilgilerini tek tek girerek dolandırıcılar için işleri kolaylaştırdılar. Kendileri için çıkacak olan krediyi beklerken kurulan sistemle paralarını kaptırdıklarını fark eden bir çok çift, savcılığa başvurarak dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet ve savcılığa çok sayıda şikayet gelmesi üzerine başta siber suçlarla mücadele olmak üzere, ilgili birimler harekete geçti.
BAŞVURU İÇİN KİŞİ BAŞI 7 BİN 500 LİRA İSTEDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran S.E dolandırıcıların nasıl bir yol izlediklerini ve yaşadıklarını anlattı. Bir haber sitesinde kredi başvurulanın başladığına dair haber ve altında E-devlet linki görmesiyle sürece dahil olduğunu belirten S.E, “Linke tıkladıktan sonra benim E-devlet ve TC kimlik numaramı isteyen bir sayfaya yönlendirildim. Bilgilerimi girdikten sonra kredi detaylarını inceledim. Emirşah Fırat Ünal isimli bir IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatırmam karşılığında kredimin onaylanacağı yazıyordu. İstenilen parayı gönderdikten sonra E-devlet çağrı merkezi ile iletişim kurmam üzerine, Cumhurbaşkanı’nın bahsettiği uygulama için başvuruların daha başlamadığı bilgisini aldığımda dolandırıldığımı fark ettim. Ve doğruca savcılığa giderek dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.