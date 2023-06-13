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Dolandırmadım ben de mağdurum

Kripto para borsası Thodex yalanıyla binlerce kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer, ilk kez hakim karşısına çıktı ve savunmasıyla mağdurları çıldırttı. Özer ifadesinde, “Medyada ve iddianamedeki iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas kuruldu” dedi. 70 sayfalık savunma yapan Özer, “Şirketim hacklendi, coin hesaplarım çalındı” ifadelerini kullandı.

Saliha Engin
04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer.

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak Arnavutluk’a kaçan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer iadesinin ardından ilk defa hakim karşısına çıktı. 7’si tutuklu 21 kişinin yargılandığı davada Özer, 70 sayfalık savunma yaptı. Kimseyi dolandırmadığını öne süren Özer, “Şirketim hacklendi, koin hesaplarım çalındı” dedi. Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Özer’in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık katılırken, 2’si ise SEGBİS üzerinden bağlandı. İlk duruşmaya siyah kıyafetle gelen Özer savunmasında, “İddialar asılsız. Kimseyi dolandırmadım. E-ticaret kurmak için şirket kurmuştum. Daha sonra kripto para dikkatimi çekti. Kripto borsası kurmak için incelemeler yaptım. Rakip şirketlerin eksikliklerini gördüm ve bu işe yöneldim” diye konuştu.

NEREDE BU PARALAR?

Kullanıcıların mağdur olmaması için çalınan paralar yerine şirketinin cirolarından koyduğunu ifade eden Özer, “Şirketin gidişatından benden başka kimsenin haberi yoktu. Herkesin sorumlulukları vardı ben yöneticiydim. Bakım çalışmasına girmesi ile ilgili açıklama metnini ben hazırladım” şeklinde konuştu. İlanı verene kadar soğuk cüzdanda para olduğunu anlatan Özer, kullanıcıların panikle alış satış işlemi yapması nedeniyle zarar ettiğini anlattı.

SOĞUK CÜZDAN YANINDAYDI

Yurt dışına kaçmadığını savunan Özer, pasaportunda herhangi bir engelin bulunmadığını belirterek, “Arnavutluk’a giderken üzerimde 10-15 bin dolar para vardı. Kaçmak için gitsem, neden kendi kimliğimle otele giriş yapıp, telefonumu kullanayım.Benim firari olmamın nedeni, bana bu kumpası yapan sistem” iddiasında bulundu. Arnavut medyasında çıkan haberlerin ardından saç ve sakal uzattığını aktaran Özer savunmasında, “Yüzüm epey değişmişti. Bu süreçte sık sık kamp yaptım. Telefon ve bilgisayarımı suya attım. İhtiyaçlarımı sahte kimlikle giderdim. Yakalandığımda bu kimlik üzerimdeydi. Bu süreçte soğuk cüzdan benimle birlikteydi. O dönem canımın derdinde olduğum için soğuk cüzdanda ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum. Onu da avukatım aracılığıyla mağduriyetlerin giderilmesi için kullandım” şeklinde konuştu. Özer, Arnavutluk’a şirketi satma maksadıyla görüşme yapmak için gittiğini öne sürdü.

Tüm kararlar bana ait

14 Eylül 2017’de Şişli’deki coin şirketini 100 bin lira sermaye ile kurduğunu anlatan Özer, “Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişi mi olduğu belirleniyordu. Sitenin alım satımı sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır, ardından her işlemde komisyon parası alırdı” dedi. Şirket üzerinde alınan tüm kararların kendisine ait olduğunu kaydeden Özer, ablası Serap Özer’in şirkette herhangi bir yetkisinin bulunmadığını vurguladı.




#Thodex
#Faruk Fatih Özer
#Duruşma
#Mahkeme
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