Donanma mayın avında: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de büyük risk oluşturdu

Rusya-Ukrayna savaşında deniz mayınları Karadeniz ülkeleri için büyük tehlike arz ediyor. Mayın riski Rusya Soçi Liman Müdürlüğünün 18 Mart’taki uyarısı ile ilk kez duyuldu. Ukrayna ordusu, Rusya’ya karşı mayınları denize bıraktı. Rusya’ya göre Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölgelerinde 420 mayın denize bırakıldı. Alarm durumuna geçen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NAVTEX yayınlayarak, “Mayınlar tehlike yaratabilir, dikkatli olun” uyarısında bulundu.

EMNİYET TERTİBATI AKTİFSE SORUN YOK

Mayınların risk doğurup doğurmayacağı Ukrayna’nın bu mayınları usulüne uygun, doğru bir şekilde atıp atmadığına bağlı. Eğer mayınlar emniyet tertibatı devreye alınarak bırakıldıysa meteoroloji koşullarına göre ağırlıklarından kurtuldukları ve yerleştirdikleri yerden uzaklaştıkları anda emniyet tertibatı devreye giriyor ve bir gemiyle temas etse dahi normal bir atık gibi davranıyor ve patlama riski ortadan kalkıyor. Ancak mayınların emniyet tertibatı açık değilse tehlike yaratabilir.

YÜZEYE ÇIKAN KOLAY TESPİT EDİLİR

Mayınların bazıları deniz yüzeyine çıkarken bazıları denizin 1-2 metre derinlerinde seyredebiliyor. Yüzeyde görünür durumdaki mayınların insansız hava araçları, helikopterler, keşif uçaklarıyla fark edilmesi kolay. Endişeyi derinde kalanlar ve bunların fark edilmesinin güçlüğü doğuruyor. Derinlerdekileri görebilmenin tek yolu mayın avlama ve tarama gemileriyle yapılacak çalışmalar.

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11 gemimiz göreve hazır

Deniz Kuvvetleri’nin 5’i Engin sınıfı 6’sı Aydın sınıfı olmak üzere toplam 11 mayın avlama gemisi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Aydın sınıfı gemiler, NATO’nun en modern mayın avlama gemileri arasında yer alıyor. Bu gemiler, gelişmiş sonar sistemleriyle mayınları 400 ile 600 metre mesafeden tespit edebiliyor. Aydın sınıfında TCG Alanya, TCG Amasra, TCG Ayvalık, TCG Akçakoca, TCG Anamur ve TCG Akçay yer alıyor. Bu doğrultuda mayınlara karşı tedbirler kapsamında bir NATO görevi önerilse de Türkiye’nin bu mücadeleyi tek başına verebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

Boğaz’a en erken 1 ayda ulaşır

Mayınlara karşı havadan ve denizden gözetleme altına alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Boğazı’na yaklaşma riskine karşı da çalışma başlattı. Deniz mayınlarının kopup sürüklenmeleri halinde İstanbul Boğazı’na ulaşma süresi, hava ve deniz şartlarına göre değişmekle birlikte en az 1 ay olarak hesaplanıyor. Bu sürede yapılacak çalışmalar dahilinde donanmanın mayın avlama ve mayın tarama gemilerinin İstanbul Boğazı çevresinde görevlendirilmesi ve ticaret gemileri için güvenli yollar açacak şekilde tarama yapması planlanıyor.

FOTOĞRAF 4 Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, \"İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS KomutanlığıRiva tahrip eğitim sahasında imha edildi.\" ifadelerine yer verildi. İstanbul Boğazı'nda mayın paniği: SAS timleri imha etti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

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Rusya’nın mayın gemisi neden yok?