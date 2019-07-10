Donanma ton balığını koruyor

Doğu Akdeniz’de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ilanına hazırlanan Türkiye, sadece petrol ve doğal gaz kaynaklarını değil, denizlerdeki balık varlığını da koruyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Mavi Vatan’da 24 saat devriye faaliyetlerini sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir yandan ton balıklarını korumak üzere denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) kapsamında yapılan denetimlerle ton balığı avcılığının mevcut kotalar çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılması ve ayrıca deniz yetki alanlarımızdaki balıkçılık yapma hakkının da sadece Türk balıkçıları tarafından kullanılması sağlanıyor.

ZENGİN DENİZALTI KAYNAĞI

Petrol ve doğalgaz rezervi dışında Doğu Akdeniz’i önemli bir konuma getiren ve Türkiye’nin MEB ilanını zorunlu kılan bir diğer zengin kaynak ise ton balıkları. Doğu Akdeniz’de, dünyanın büyük oranda ihtiyacını karşılayabilecek deniz ürünlerinin de fazlasıyla mevcut olduğu, ICCAT raporlarında yer alıyor. Denizaltı kaynaklarının ve özellikle orkinos türü balık çeşidinin en yoğun olduğu bölgeler arasında Mersin-KKTC ve Antalya-KKTC arasındaki deniz alanı öne çıkıyor. Türk Sahil Güvenliği Komutanlığının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, özellikle av sezonunda denetim yapmaya başladı. Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde izinsiz avlanmaya müsaade edilmeyecek tedbirler alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26 Haziran’da, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) Denetimleri kapsamında orkinos balık türlerinin korunmasına yönelik olarak Doğu Akdeniz’deki Türk deniz yetki alanlarında toplam 24 balıkçı gemisini denetlemişti.

MEB’DE KAÇAK AVA İZİN YOK

Türkiye’nin MEB ilan etmediği için deniz canlıları konusunda kota belirleyemediği, kota olmayınca da karasuları dışındaki gemileri engelleyemediği göz önünde bulundurulduğunda, avcılık konusunda büyük kayıp yaşanıyor. Uzmanlar, bu bölgede sadece orkinos avcılığından Türkiye’nin kaybının 400 milyon doların üzerinde olduğunu hesaplıyor. Öte yandan halen donanma gücüyle korunan Doğu Akdeniz’deki canlı veya cansız su üstü ve su altı kaynakları, MEB, ilanıyla birlikte, özgürce ve milli kullanılması konusunda tescil edilmiş olacak.

REKLAM