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Dördün Yargı Reformu Belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

Dördün Yargı Reformu Belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

12:2222/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
AA
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4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıldır süren hazırlıkların ardından, 56 binden fazla vatandaşın görüşüyle oluşturulan ve hukukun üstünlüğüne dayalı, adaletin hızlı ve öngörülebilir olmasını hedefleyen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini yarın duyuracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.


Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, 2025-2029 yıllarını kapsadığı kaydedildi.


Açıklamada, belgede,
"kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması"
başlıkları altında 5 amacın yer aldığı, bu amaçların alt başlıklarında ise 45 hedef ve 264 faaliyetin bulunduğu ifade edildi.

Belgeyle, adalete güvenin daha da artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisinin sağlanacağı vurgulandı.


Vatandaşların görüşü alındı


Açıklamada, belgenin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında çok sayıda toplantının yapıldığı, bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelendiği, paydaşların görüşlerinin dikkate alındığı ve adalet istatistiklerine dayalı analizlerin yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığının oluşturduğu "yargireformu.adalet.gov.tr" uzantılı internet sayfası üzerinden de 56 bini aşkın vatandaşın görüş ve önerisini sunduğu anlatıldı.


Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilkinin 2009, ikincisinin 2015, üçüncüsünün ise 2019'da kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.




#Adalet Bakanlığı
#yargı
#reform

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