Dört lise öğrencisi dönerden zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencileri M.B. (17), Y.O. (17), H.G. (17) ve O.C. (17), öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir iş yerinden döner yedi.

Daha sonra derse giren öğrenciler bulantı, karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle öğretmenlerine müracaat etti. Haber verilmesi üzerine okula 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 öğrenciyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırdı. Yapılan müdahalelerde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.

Yediği dönerden zehirlenen M.B. yaptığı açıklamada, “Öğlen çıkışı arkadaşlarımla birlikte yemek yemeye gittik. Gittiğimiz yer yeni açılan bir yerdi ve çok kalabalıktı. Ucuz olduğu için burayı tercih ettik. Daha sonra durumu öğretmenlerimize bildirdik. Şu an hastanedeyiz. Durumu kötü olan 4 arkadaşız. Okulda zehirlenmiş olabilecek arkadaşlarımız da var. Onların durumu bizden iyi” dedi.

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Yine yediği yemekten zehirlenen H.G. de, “Öğle yemeği için restorana gittik. Yemek sonrası karın ağrısı şikâyetim olunca durumu öğretmenlerimize bildirdik. Öğretmenlerimizde zehirlenme şüphesi gösteren öğrenci sayısı fazla olunca durumu 112 Acil servisini bildirdi. Okula gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldık” şeklinde konuştu. Zehirlenen öğrencilerden H.G.’nin babası Hüseyin G. ise, “Kızım şu an müşahede altında yatıyor. Bugün öğlen tavuk döner yemişler. Daha sonra zehirlenme olmuş. Acil servise getirmişler. Durumu daha iyi. Bu tür olayların tekrar olmaması için ilgili yerlerin denetlenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de olayın yaşandığı restorandan numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 7 Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yabancı uyruklu şahısların yaşadığı 2 katlı bir binanın 2. katında, yakılan mumun yere düşmesi sebebiyle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yere düşen mum odayı yaktı: Bir kişi dumandan etkilendi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir dairede yere düşen mum sebebiyle çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

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