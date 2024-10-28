Dört tanık da ‘kasten hedef alındı’ dedi

Soruşturma dosyasına göre, Batı Şeria'nın Nablus ilçesine bağlı Beita kentinde uluslararası dayanışma aktivistlerinin de eşlik ettiği, aralarında Eygi'nin bulunduğu birçok ülkeden ve farklı milletlerden barışçıl toplantı ve yürüyüş yapıldı. Cuma namazının ardından orada bulunan İsrail askerleri hiçbir gerekçe göstermeden göstericilerin üzerine gaz bombası attı. Bu sırada askerler bir Filistin vatandaşına ait evi işgal etti. Evin çatısına çıkan keskin nişancı askerlerinin ateş açması sonucu Eygi başından vurularak vefat etti.

Soruşturmada tanık olarak ifade veren Amerikan vatandaşı Alex Edward Harrison Chabbott, “Gözlemlerime göre Ayşenur, öldürülme maksadıyla doğrudan hedef alındı” ifadelerini kullanırken, Tanık İngiliz vatandaşı Dominic Robin Sedol da “Ayşenur'u yerde gördüm. İsrail işgal askerleri, doğrudan Ayşe'yi öldürmek için ateş etti” dedi. Tanık Avustralya vatandaşı Helen Maria O'Sullivan ise olay anını şöyle anlattı: “Barışçıl bir şekilde yürüyüş yapacakken İsrail askerlerini gördük. Askerler kalabalığa doğru göz yaşartıcı bomba atmaya başladı. Aktivistler de bu sırada saklandı. Saklandığımız sırada iki el silah sesi geldi, insanların İngilizce 'gerçek mermi' dediğini duydum. Şehit Ayşenur, askerlerin görüş alanındaydı ve ikinci silah sesi duyuldu. Ayşenur yere düştü. Ben de onun yanındaydım. Bölgede işgalci İsrail askerleri dışında silahlı kimse yoktu ve ateş İsrail askerlerinin bulunduğu bölgeden geliyordu. Biz, Filistinli aktivistler ve vatandaşlar olarak sakin ve barışçıl bir durumdaydık. Herhangi bir şiddet eylemimiz yoktu. Sadece belgeleme ve izleme için oradaydık."