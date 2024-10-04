Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor: Babası ifade verdi

"Ayşenur abla... Televizyonda seni gördüm ve çok üzüldüm. Nasıl güzel biriymişsin. İyi ki senin gibi vicdanlı insanlar var. Ben de senin yolundan gideceğim." İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hakkını savunurken soykırımcı İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızına bölgeye gitmeden önce "ölebileceği" uyarısında bulunduğunu, onun ise "Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba." diyerek gittiğini söyledi. Baba Eygi, kızının şehdaetinden sonra memleketi Aydın'a taziye için gelenler arasında olan bir çocuğun şehit Ayşenur'a yazdığı mektubu gözyaşları içerisinde okuduğunu ifade etti.