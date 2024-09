TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Sonuna kadar takipçisi olacağız

"Bütün dünyanın gözü Gazze'deyken Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer bildiğiniz gibi Batı Şeria topraklarıdır. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür"