TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Sonuna kadar takipçisi olacağız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Kurtulmuş, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.
Kurtulmuş, baba Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali ve diğer aile üyelerine başsağlığı diledi. Ziyarete eşlik eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileye taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Her gün onlarca, yüzlerce Filistinlinin katledildiğine işaret eden Kurtulmuş, Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın büyük bir kısmı ile vicdan ve insaf sahibi olanların karşı çıktığını vurguladı.
Yaşananların bir insanlık davası olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti: