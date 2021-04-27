Dört yıl önce ölen küçük kızı çok gürültü yaptığı için yengesi boğmuş Gaziantep'te 4 yıl önce normal ölüm olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki B.H.'nin yapılan araştırmalar sonucu ağabeyinin eşi E.N., tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan yenge ifadesinde, eşinin kardeşini çok gürültü yaptığı için öldürdüğünü ifade etti.

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 13:28 Son Güncelleme: 27 Nisan 2021, 13:44 DHA