Gündem Dört yıldır aranıyordu Kaçmak için ikinci kattan atladı
ANKARA

Dört yıldır aranıyordu: Kaçmak için ikinci kattan atladı

Başkent Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün “muhasebeci ablası” olduğu tespit edilen Nazlı Annadınç hakkında “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan gözaltı kararı çıkarıldı...

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Dört yıldır aranıyordu: Kaçmak için ikinci kattan atladı
Baskından önce apartman çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Başkent Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün “muhasebeci ablası” olduğu tespit edilen Nazlı Annadınç hakkında “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. 2018’den bu yana firari olan Annadınç’ın yakalanması için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce özel ekip oluşturuldu. Şüphelinin Çankaya’daki bir adreste saklandığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis, eve baskın düzenledi.

  • Yakalanacağını anlayan şüpheli, apartmanın ikinci katındaki pencereden arka bahçeye atlayıp kaçmaya çalıştı. Baskından önce apartman çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Nazlı Annadınç’ın Emniyet’teki işlemleri sürüyor. Öte yandan Annadınç’ın eşinin de örgüte müzahir Hür Sanayici ve İşadamları Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olduğu, “örgüte finans sağlamak ve örgüte üye olmak” suçlarından hüküm giydiği öğrenildi.

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