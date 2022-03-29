Drift yapan taksici yakalandı: Ceza kesildi

Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçerek, söz konusu sürücünün B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti.
EHLİYETİNE EL KONDU: 9 BİN TL CEZA
B.Ç. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi.
Sürücü B.Ç'ye, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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Olay geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.<br><br>İddiaya göre 34 TGT 17 plakalı taksinin şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile atıştı.
Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi. <br><br>Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü.
Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.
ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA<br><br>Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor
Sarıyer'de taksici dehşeti: Elinde bıçakla üzerine yürüdü
Sarıyer'de yol verme meselesi yüzünden tartışan taksi şoförü, elindeki bıçakla tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Hararetli tartışma sürücünün aracına binerek olay yerinden uzaklaşması ile son buldu. O anlar yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.