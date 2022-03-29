Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Drift yapan taksici yakalandı Ceza kesildi
İSTANBUL

Drift yapan taksici yakalandı: Ceza kesildi

Eyüpsultan'da, trafikte taksiyle drift yaparak ilerleyen sürücü yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 9 bin 125 lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Drift yapan taksici yakalandı: Ceza kesildi
Taksi şoförü drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçerek, söz konusu sürücünün B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti.

EHLİYETİNE EL KONDU: 9 BİN TL CEZA

B.Ç. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

  • Sürücü B.Ç'ye, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Taksiciyle yolcuların tartışması kamerada: Sabaha kadar seni mi gezdireceğim?
GÜNDEM
Taksiciyle yolcuların tartışması kamerada: Sabaha kadar seni mi gezdireceğim?

İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı
GÜNDEM
İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı

Sarıyer'de taksici dehşeti: Elinde bıçakla üzerine yürüdü
FOTOĞRAF 5
Title
Olay geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.<br><br>İddiaya göre 34 TGT 17 plakalı taksinin şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile atıştı.
Title
Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi. <br><br>Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü.
Title
Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.
Title
ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA<br><br>Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Title
Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor
Sarıyer'de taksici dehşeti: Elinde bıçakla üzerine yürüdü
Sarıyer'de yol verme meselesi yüzünden tartışan taksi şoförü, elindeki bıçakla tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Hararetli tartışma sürücünün aracına binerek olay yerinden uzaklaşması ile son buldu. O anlar yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.


İzmir Körfezi için alarm

İzmir Körfezi için alarm

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.
Felakete yol açabilir

'Felakete yol açabilir'

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.
Bir an önce ateşkes sağlanmalı

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar.

​'11 ayın Sultanı' 2 Nisan'da başlayacak.

Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındı.

​Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.