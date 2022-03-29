Drift yapan taksici yakalandı: Ceza kesildi

Bayrampaşa'da patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı

Bayrampaşa'da, göçen yolda çalışma yapan İSKİ ekipleri göçüğe neden olan su borusunu tamir ederken zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansırken, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntüledi.