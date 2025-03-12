DSİ Genel Müdürü açıkladı: Nevşehir'e 22 yılda 7 milyar 792 milyon liralık yatırım

"Suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Nevşehir'de inşa ettiğimiz 15 sulama tesisi ile 71 bin 750 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Nevşehirli çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Nevşehirliler için bu süreçte 7 milyar 792 milyon liralık yatırım yaptık. 22 yılda hizmete aldığımız 3 baraj ve 1 gölet ile 40 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."