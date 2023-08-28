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Düğün magandaları iş başında: İstanbul'da yan yolu kapatıp halay çektiler

İstanbul'da düğün eğlencesine çıkan magandaların kimi, çakarlı araçlarla düğün konvoyu oluşturup trafiği durdurdu kimileri de Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde yan yolu kapatıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

17:11 . 28/08/2023 Pazartesi
DHA
Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. 

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. 

İstanbul'da alınan tüm önlemler, kesilen tüm cezalara rağmen düğün magandaları yine iş başındaydı. Hafta sonu düğün konvoyları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı düğün konvoyları yavaş ilerleyerek ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. Bazı düğün konvoylarında bulunan çakarlı araçlar dikkat çekti. Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. 

Çakarlı araçlarla trafiği yavaşlattılar

Ümraniye'de ise, aralarında çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyu TEM Otoyolu'nda trafiği yavaşlatarak yoğunluğa neden oldu. Oluşan trafiğe tepki gösteren bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.


#İstanbul
#Küçükçekmece
#Beşyol
38 dakika önce
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