Düğün magandaları iş başında: İstanbul'da yan yolu kapatıp halay çektiler

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti.
İstanbul'da alınan tüm önlemler, kesilen tüm cezalara rağmen düğün magandaları yine iş başındaydı. Hafta sonu düğün konvoyları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı düğün konvoyları yavaş ilerleyerek ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. Bazı düğün konvoylarında bulunan çakarlı araçlar dikkat çekti. Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti.
Çakarlı araçlarla trafiği yavaşlattılar
Ümraniye'de ise, aralarında çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyu TEM Otoyolu'nda trafiği yavaşlatarak yoğunluğa neden oldu. Oluşan trafiğe tepki gösteren bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.