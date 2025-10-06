Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde

Belçika’dan yola çıkan ve toplam 28 klasik araçtan oluşan “Silk Road Classic” ekibi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Göbeklitepe’ye görkemli bir konvoyla ulaştı. Tarihin en eski tapınağında gerçekleşen bu klasik otomobil buluşması, hem araba tutkunları hem de tarih severler için unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bu özel etkinlikte klasik araç tutkunlarına eşlik ederek, tarihi ve kültürel buluşmaya destek verdi. Başkan Gülpınar, Silk Route 2025’in dünya çapında seçkin klasik araç sahiplerini bir araya getirdiğini ve Urfa için eşsiz bir tanıtım fırsatı sunduğunu vurgulayarak, etkinliğin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Azerbaycan’dan başlayan zorlu ve uzun yolculuklarını tamamlayan klasik otomobiller, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Jules Verne Business MICE Travel organizasyonu ile Göbeklitepe’nin tarihi atmosferiyle bütünleşti. Tarih kokan 28 araç, otomobil tutkunları ve tarih severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. “Silk Road Classic” ekibi, Belçika’dan başlayıp Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye uzanan bu anlamlı yolculukla, klasik araç kültürünü ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Göbeklitepe’de klasik araçların oluşturduğu görsel şölen, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Dünyanın en eski tapınağı olan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin mistik atmosferi, araçların tarihi dokusuyla birleşerek anlamlı bir etkinlik alanı oluşturdu. Bu buluşmanın tarihi mirasın korunması ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, etkinlik kapsamında klasik araç sahipleriyle bir araya geldi. Başkan Gülpınar, araçları tek tek inceleyerek klasik araba tutkusunu dile getirdi. Programa Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan da katıldı.
Tanıtımın olmamasının büyük bir eksiklik olabileceğini dile getiren Başkan Gülpınar
Araba tutkunlarının Göbeklitepe gezisi, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.