Dünyanın en eski araçları dünyanın en eski yerinde

“Bizim zenginliklerimizin çok küçük bir kısmına sahip değilken diğer yerlerde büyük çıkarlar elde ediyorlar. Urfa’yı kalkındırıp, katma değer sağlamak zorundayız. Zamanı verimli kullanmak en önemli parametremiz. Bizim mahalli bir söylemimiz var: “Un var, şeker var, her şey var, sadece helva yapmaya kalmış.” Biz de o helvayı yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklere büyük önem veriyoruz ve bundan sonra da devamı gelecek. Ay sonunda Avusturya’da yeni bir etkinliğimiz olacak. Orada da güzel bir sergi açılışı planlıyoruz. Urfa için çok güzel etkinlikler art arda gerçekleşecek. Urfa’mıza hayırlı olsun diyorum.