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Gündem Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor Derebaşı Virajlarının yolu ulaşıma açılmayı bekliyor
TRABZON BAYBURT

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor: Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor: Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor

Trabzon-Bayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları yaklaşık bir yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Derebaşı Virajları 4 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilmişti.
Derebaşı Virajları 4 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilmişti.

1916-1918 yıllarında Ruslar tarafından yöre insanına kazma kürekle Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlamak için yaptırılan D-915 karayolunda yaklaşık bir yıl önce meydana gelen heyelan sonucu tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yola düştü. Yol yaşanan kaya düşmesi ve heyelanın ardından ulaşıma kapanırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu ulaşıma açmak için inceleme başlattı. Yolun genişliğinin iş makinelerinin çalışmasına tehlike oluşturması nedeniyle uzman dağcıların incelemesinin ardından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

İHA
Derebaşı Virajları 4 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilmişti.

Dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından 4 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları güzergahı ile görenlere korku dolu anlar yaşatıyor.

İHA
Derebaşı Virajları 4 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilmişti.

1916-1918 yıllarında el işçiliğiyle Trabzon ile Bayburt’u birbirine bağlamak için inşa edilen, sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajları son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Rampası az, heyecanı ve manzarası zengin bir yol olmasının yanında hataya imkan vermeyecek derecede yüksek bir eğimde bulunduğu için tehlikeli yol olarak tanınan D-915 karayolu uzun yıllar Karadeniz’i Bayburt ve Erzurum’a bağlayan ana geçişlerden birisi oldu.

İHA
Derebaşı Virajları yaklaşık bir yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.


Uzun yıllar alternatifsiz yol olarak kullanılan Derebaşı Virajları Karadeniz, Doğu Anadolu ve İran bağlantısını sağladığı gibi Of ve Çaykara halkının yaylalarına ulaştıran ilk karayolu olma özelliğini de taşıyor. Karayolları yol ağında bulunan ve resmi adı D-915 Devlet Karayolu olan bu yolunda Derebaşı Virajları adıyla bilinen bu kısmının trafik yükü tarihi süreçte ve özellikle 1970’li yıllardan sonra alternatif yolların açılmasıyla azaldı.

İHA
Derebaşı Virajları yaklaşık bir yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Virajları’nda ralliciler kozlarını paylaşmıştı

Trabzon’un Çaykara ilçesini Bayburt’a bağlayan D-915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne olmuştu. 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi’nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master’ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D-915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi. Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki keskin virajlar, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu. 1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen yol, 2330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.

İHA
Derebaşı Virajları 4 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilmişti.

45 yıl Derebaşı Virajları’nda şoförlük yaptı


Yöre sakinlerinden Alaattin Yanık, 45 yıl Derebaşı Virajları’nda şoförlük yaptığını belirterek, "Bu yol Ruslar tarafından yapılmış. Bu yol eskiden E5 karayolu gibiydi. Bozuk arabalarla insanlar bu yoldan geçerdi. Çaykara’dan yola çıkan bir araba 2 günde yaylaya ulaşırdı. Şimdilerde yol kapalı, herhangi bir çalışma yapılmadı. Burada böyle bir heyelan olacağının kimse hesabını yapmıyordu. Eski Ruslar gelsin de bu yolu temizlesinler diye bekliyoruz. Kazma ve kürekle bu yol yapılmış. Bu yolun avantajı çok. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin illerine en yakın en kısa yol burası. En tehlikeli yol ama en kısa yol da burasıdır. Yol açık olsaydı tercih ediliyordu. Ben bu virajlardan aşağıya frensiz kamyonetle gelirdim. Direksiyonun bir tur boşluğu vardı, vites kollarını bulamıyorduk. 13 ton ile buradan aşağıya iniyorduk. 45 sene bu yolda şoförlük yaptım.45 senedir bir kez bile kaza yapmadım. Bu yolda çok kaza olmadı. Çok turist geliyordu. Almanya’dan, Fransa’dan, Belçika’dan gelenler oluyordu. Doğasına hayran kalıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları’nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor
FOTOĞRAF 15
Title
1916-1918 yıllarında Ruslar tarafından yöre insanına kazma kürekle Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlamak için yaptırılan D-915 karayolunda yaklaşık bir yıl önce meydana gelen heyelan sonucu tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yola düştü.
Title
Yol yaşanan kaya düşmesi ve heyelanın ardından ulaşıma kapanırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu ulaşıma açmak için inceleme başlattı. Yolun genişliğinin iş makinelerinin çalışmasına tehlike oluşturması nedeniyle uzman dağcıların incelemesinin ardından çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Title
Dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından 4 yıl önce dünyanın en tehlikeli yolu seçilen Derebaşı Virajları güzergahı ile görenlere korku dolu anlar yaşatıyor.
Title
1916-1918 yıllarında el işçiliğiyle Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlamak için inşa edilen, sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajları son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Title
Rampası az, heyecanı ve manzarası zengin bir yol olmasının yanında hataya imkan vermeyecek derecede yüksek bir eğimde bulunduğu için tehlikeli yol olarak tanınan D-915 karayolu uzun yıllar Karadeniz'i Bayburt ve Erzurum'a bağlayan ana geçişlerden birisi oldu.
Title
Uzun yıllar alternatifsiz yol olarak kullanılan Derebaşı Virajları Karadeniz, Doğu Anadolu ve İran bağlantısını sağladığı gibi Of ve Çaykara halkının yaylalarına ulaştıran ilk karayolu olma özelliğini de taşıyor.
Title
Karayolları yol ağında bulunan ve resmi adı D-915 Devlet Karayolu olan bu yolunda Derebaşı Virajları adıyla bilinen bu kısmının trafik yükü tarihi süreçte ve özellikle 1970'li yıllardan sonra alternatif yolların açılmasıyla azaldı.
Title
Derebaşı Virajları'nda ralliciler kozlarını paylaşmıştı <br>​ <br>​ Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D-915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne olmuştu. 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi'nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master'ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D-915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi.
Title
Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki keskin virajlar, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu. 1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen yol, 2 bin 330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.
Title
45 yıl Derebaşı Virajları'nda şoförlük yaptı<br>​<br>​ Yöre sakinlerinden Alaattin Yanık, 45 yıl Derebaşı Virajları'nda şoförlük yaptığını belirterek, “Bu yol Ruslar tarafından yapılmış. Bu yol eskiden E5 karayolu gibiydi. Bozuk arabalarla insanlar bu yoldan geçerdi. Çaykara'dan yola çıkan bir araba 2 günde yaylaya ulaşırdı. Şimdilerde yol kapalı, herhangi bir çalışma yapılmadı. Burada böyle bir heyelan olacağının kimse hesabını yapmıyordu. Eski Ruslar gelsin de bu yolu temizlesinler diye bekliyoruz. Kazma ve kürekle bu yol yapılmış. Bu yolun avantajı çok. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin illerine en yakın en kısa yol burası. En tehlikeli yol ama en kısa yol da burasıdır. Yol açık olsaydı tercih ediliyordu. Ben bu virajlardan aşağıya frensiz kamyonetle gelirdim. Direksiyonun bir tur boşluğu vardı, vites kollarını bulamıyorduk. 13 ton ile buradan aşağıya iniyorduk. 45 sene bu yolda şoförlük yaptım.45 senedir bir kez bile kaza yapmadım. Bu yolda çok kaza olmadı. Çok turist geliyordu. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan gelenler oluyordu. Doğasına hayran kalıyorlardı ifadelerini kullandı.
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Title
Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları’nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor
Trabzon-Bayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları yaklaşık bir yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.

'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri
FOTOĞRAF 21
Title
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D-915 numaralı yol, şampiyon ralli otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov'un 'meydan okuma' adlı yarış ve gösterine sahne oldu.
Title
Ralli pilotları, Rus askerleri tarafından 1916 yılında yaptığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergâhtaki virajlarda hünerlerini sergiledi.
Title
Pilotların, tek manevrada dönülmeyen virajlarda gösterdiği performans, yürekleri ağza getirdi.
Title
3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinde bulunan, 13 kilometrelik uzunluğu ve 29 keskin virajlı yol, ralli pilotlarının birbirlerine meydan okuduğu bu anları özel olarak kayda alındı.
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Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırarken, ralli pilotlarına zor anlar yaşadığı virajlardaki tek manevrayla nefes kesen dönüşleri de izleyenlerden tam not aldı.
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DEREBAŞI VİRAJLARI<br><br> Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti.
Title
Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor.
Title
'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.
Title
Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.
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Title
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Title
'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri
Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı virajları' olarak bilinen D- 915 yolunda, ralli sporcularının gösterisi nefes kesti. Şampiyon ralli otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov'un 'meydan okuma' adlı yarış ve gösterisine ilişkin kayda alınan görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.


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