Dünyanın gözü Soçi’de olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın (pazartesi) Soçi’ye gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Erdoğan’ın ajandası tüm dünyayı ilgilendirecek düzeyde. Zirvede en önemli gündem maddesi tahıl koridoru. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinde gündeme gelen ‘tahılın Türkiye’de işlenip yoksul ülkelere dağıtılması’ önerisi iki ismin görüşeceği konulardan ilki olacak. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması projesi de görüşmede ele alınacak.

MASA İSTANBUL’DA KURULSUN

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra iki isim güncel gelişmeleri de değerlendirecek. Türkiye’nin Suriye ile atacağı normalleşme adımları da görüşmede masaya yatırılacak. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim de Erdoğan Putin arasında değerlendirilecek. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında barış masasının İstanbul’da kurulması teklifini yeniden Putin’e iletecek.

GAZ TRANSFERİ NETLEŞECEK

Putin ve Erdoğan, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi inşa edilmesi konusunda talimat verdiklerini açıklamıştı. Daha önce Kuzey Akım boru hatlarıyla taşınan doğal gazın artık doğal gaz dağıtım merkezi tarafından sağlanabileceği ifade edilmişti. Bu görüşmede de Rus gazının Türkiye üzerinden dağıtılması konusu ele alınacak. Erdoğan ve Putin en son geçen yılın Ekim ayında Kazakistan’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’yla sürdürecek. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak için 9-10 Eylül’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül’de ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu’na katılacak. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme de yapacak.







