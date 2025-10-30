Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi

Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi

20:5530/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye dünyadaki en önemli küresel aktörlerden biri haline gelmeyi başardı.
Türkiye dünyadaki en önemli küresel aktörlerden biri haline gelmeyi başardı.

Türkiye'nin dış politika hamleleri dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Sadece bu hafta Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamda Türkiye diplomatik başarıları, krizleri çözme kapasitesi, büyüyen iş gücü ve ekonomik kapasitesiyle en önemli küresel aktörlerden biri haline geldi.

Asya ve Avrupa arasındaki kavşakta yer alan Türkiye, tüm ülkeler için stratejik öneme sahip ve önemli bir müzakereci olarak ortaya çıkıyor. 2000’lerin başından itibaren işbirliği odaklı bir dış politika yürüten Türkiye, ekonomiyi ön planda tutarak birçok ülke ile yakın işbirliği kurdu ve kurmaya devam ediyor.

LİDERLER DİPLOMASİSİ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik iş birliği, savunma sanayii projeleri ve bölgesel gelişmeler değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için mutabakat imzaladı. Ankara’ya gelen Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mutabakatı aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Bugün de Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye geldi. Yapılan görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralandı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE KÜRESEL AKTÖR HALİNE GELDİ

Türkiye diplomatik başarıları, krizleri çözme kapasitesi, büyüyen iş gücü ve ekonomik kapasitesiyle en önemli küresel aktörlerden biri haline geldi. Diplomatik başarılar, başta Avrupa Birliği üyesi üyeler olmak üzere tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Birçok ülke Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Sadece bölgesel değil, küresel krizlerin çözümünde de Türkiye, artık dünyadaki en önemli aktörlerden biri haline gelmeyi başardı.

Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa’daki aktörler etkin diplomatik adımları nedeniyle Türkiye ile iş birliklerini geliştirmek için çaba gösteriyor.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Ekonomi
#Politika
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması 2025: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimleri kapsıyor, cezası ne kadar? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Yeni uygulamanın tüm detayları