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Düzce haberleri: ​Düzce'de oynadığı taşı kulağına soktu: Hastanelik oldu

Düzce'de oynadığı taşı kulağına soktu: Hastanelik oldu

Düzce’de arkadaşlarıyla oyun oynarken taşı kulağına sokan ve sıkıştıran 7 yaşındaki Muhammet T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu çocuğun kulağındaki taş çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Muhammet T. hastaneye kaldırıldı.
Muhammet T. hastaneye kaldırıldı.

Düzce’nin Çilimli İlçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Muhammet T. isimli çocuk, bir anlık dalgınlıkla taşı kulağına soktu. Ardından da kulağındaki taşı bir türlü çıkartamayan Muhammet T. durumu ailesine bildirdi.

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Ailesinin de uğraşmasına rağmen çıkartamayınca ailesi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım isterdi. Muhammet T.’nin evine giden ekipleri taş büyük olduğu için çıkartamayınca Muhammet T.’yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Muhammet T.’nin kulağına sıkışan taş çıkartıldı.

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