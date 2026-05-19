Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce'de öğrenciler üzerinden haksız kazanç: Stajyer ücretlerini tahsil etmişler

Düzce'de öğrenciler üzerinden haksız kazanç: Stajyer ücretlerini tahsil etmişler

18:2819/05/2026, вторник
DHA
Sonraki haber
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı

Düzce'de Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meslek lisesinde okuyan öğrenciler üzerinden haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Öğrencilerin bilgisi ve rızası dışında bilgilerinin alınıp, farklı firmalarda "stajyer" olarak gösterilerek stajyer ücreti tahsil edildiği belirlendi. Konuyla ilgili düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de, meslek lisesinde okuyan öğrencileri staj yapıyor gibi göstererek 72 öğrenci üzerinden haksız kazanç sağlayan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencileri, firmalarda staj yapıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve staj ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 72 kişinin ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda, 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkilileri ile paylaştığı tespit edildi.


12 kişi gözaltına alındı

Diğer 50 kişinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Stajyer
#Ücret
#Dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi