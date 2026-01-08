Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma neticesinde Afyonkarahisar'dan şehre ruhsatsız silah getirileceği istihbaratı alındı.

Kaçak yollarla şehirde silah ve mühimmat getiren aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç'nin evine gittiğini belirledi.