Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'dan şehre ruhsatsız silah getirileceği istihbaratı alındı. Teknik ve fiziki takibe alınan kişilerin gittiği tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 el yapımı tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma neticesinde Afyonkarahisar'dan şehre ruhsatsız silah getirileceği istihbaratı alındı.

Kaçak yollarla şehirde silah ve mühimmat getiren aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç'nin evine gittiğini belirledi.

Söz konusu eve Başsavcılık talimatıyla
"gecikmesinde sakınca bulunan hal"
kapsamında operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 10 el yapımı tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirildi.

"Silah mühimmat kaçakçılığı"
suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


