Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'dan şehre ruhsatsız silah getirileceği istihbaratı alındı. Teknik ve fiziki takibe alınan kişilerin gittiği tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 el yapımı tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak yollarla şehirde silah ve mühimmat getiren aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç'nin evine gittiğini belirledi.
