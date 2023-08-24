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Düzensiz göçle mücadele devam ediyor: Kıskıvrak yakalanıp göç idaresine götürüldüler

Geçtiğimiz günlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak olarak Türkiye’de bulunan ve suça karıştığı tespit edilen göçmenlerin süratle sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Edirne’de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

11:57 . 24/08/2023 Perşembe
IHA
Kaçak göçmenler kıskıvrak yakalandı

Kaçak göçmenler kıskıvrak yakalandı

Edirne’de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülüyor.
Geçtiğimiz günlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak olarak Türkiye’de bulunan ve suça karıştığı tespit edilen göçmenlerin süratle sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Son 2,5 ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bininin sınır dışı edildiğini belirten Erdoğan, düzensiz göçe karşı her türlü tedbirin alındığını vurgulamıştı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen göçmenler kıskıvrak yakalanıyor. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.


#edirne
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