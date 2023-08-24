Düzensiz göçle mücadele devam ediyor: Kıskıvrak yakalanıp göç idaresine götürüldüler

Edirne’de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak olarak Türkiye’de bulunan ve suça karıştığı tespit edilen göçmenlerin süratle sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Son 2,5 ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bininin sınır dışı edildiğini belirten Erdoğan, düzensiz göçe karşı her türlü tedbirin alındığını vurgulamıştı.