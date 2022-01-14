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ANKARA

E-Devlet'te yeni dönem: Artık bir tıkla yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı e-Devlet'te bir hizmetin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Artık bir tıkla derneklere üyelik başvuru yapılabilecek. Peki e-Devlet dernek üyelik başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

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Haber Merkezi Diğer
e-Devlette dernek üyelik başvurusu nasıl yapılır? e-Devletten derneklere üyelik başvurusu yapılabiliyor mu?
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Artık e-Devlet üzerinden derneklere üyelik başvurusu yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Derneklere üye olmak artık daha kolay! e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır. " denildi.

DİJİTAL KOLAYLIK

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Sivil toplum yüksek katılımla yükselir. Yükselen Sivil toplum ise güçlü Türkiye demektir. İşte bu nedenle dernek üyeliğini dijital ortama taşıyarak kolaylaştırdık. Artık e devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olup olmadığınızı sorgulayabilir. Dernek üyeliği başvurunuzu yapabilir veya üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

E-DEVLET DERNEK ÜYELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet üzerinden dernek üyelik başvuru süreci ise şu şekilde:

-e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu alanına giriş yapın.

-Üye olmak istediğiniz derneğe ait bilgi ve belgeleri sisteme girin.

-Dernek üyelik başvuru formunuz e-imza veya mobil imzalı olarak DERBİS üzerinden ilgili derneğe iletilecektir.

-İlgili dernek başvurunuzu yine DERBİS üzerinden kabul veya reddedecektir.

-Başvuru durumunuzu e-devlet dernek üyelik başvurusu alanında yer alan başvuru listesi bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

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