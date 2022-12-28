Edirne’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk annesini sırtından bıçakladı

Olay, dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
F.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
GÜNDEM
Nuran'ı öldüren eşi: Sokak kedilerine bakıyor, ev işleriyle ilgilenmiyordu
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Acıpayam ilçesinde 9 Haziran akşamı kaybolan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akkösenin Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan zanlıların avukatları karara itiraz etti.
İtirazı inceleyen Acıpayam Sulh Ceza Hakimliği, iki zanlının tahliyesine karar verdi.
Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı belirtildi.
OlayAcıpayamda 9 Haziranda kayıp ihbarı yapılan iki kişinin cesetleri, Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda bulunmuş, gözaltına alınan 9 kişiden 7si tutuklanmış, ikisi hakkında adli kontrol kararı alınmıştı.
Gençleri yakıp kuyuya attılar: Vahşi cinayette yeni gelişme
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 5 gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan iki gencin olayı ile ilgili tutuklu bulunan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.
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Eskişehir’de anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, geçimsizlik nedeniyle 24 yıl sonra boşandığı Yalçın Özalpay tarafından 2019da başına defalarca satırla vurularak öldürüldü. Yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslanın, 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıktı.
Tutuklanan Özalpay hakkında, Eskişehir 3üncü Ağır Ceza Mahkemesi tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı.
İSTİNAF MAHKEMESİ 24 YILA DÜŞÜRDÜKarara itiraz üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2nci Ceza Dairesine taşındı. İstinaf, itiraz incelemesini duruşmalı yaptı ve savunmaların ardından sanık Yalçın Özalpay’ın suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıla düşürdü.
Yargıtay, ise yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik gerekçesiyle 24 yıla düşüren istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay, boşanma kararı kesinleştikten sonra önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların haksız tahrik olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.
‘ÖMRÜMDE KARINCA BİLE İNCİTMEDİM’Yargıtay’ın bozma kararının ardından tutuklu sanık Yalçın Özalpay’ın davası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2nci Ceza Dairesinde yeniden görüldü. Sanık Özalpay tutuklu olduğu cezaevinden, öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ve avukatlar ise SEBGİS yöntemiyle Ankara’ya bağlandı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Yalçın Özalpay, ömründe karınca bile incitmediğini öne sürerek, “25 senedir evliyim. Ben ömrümde bir karıncayı dahi incitmedim. Kötü söz bile söylemedim. İddia edildiği gibi onun sırtından geçinen biri değilim. Bu olay nedeniyle çok pişmanım” dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi heyeti, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün kaldırılmasına, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca cezada iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulanmadığını açıkladı. Kararın ardından adliye çıkışında açıklama yapan Arslan ailesinin avukatlarından Betül Duman, “Bölge Adliye Mahkemesi heyeti, temyiz mahkemesinden gelen karara uyulmasına karar verdi. Ayşe Tuğba Arslan’ın katilini ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulamadı. Bu karar Ayşe Tuğba için bir anlam ifade etmiyor çünkü hayatını kaybetti. Bu karardan yana tek umudumuz başka kadınların hayatlarını kaybetmesine engel olmasını sağlamasıdır” dedi. Ayşe Tuba Arslan’ın annesi Meral Sondikme ise gözyaşlarına boğularak, “Kızım acı ve işkence çektirilerek kasıtlı olarak öldürüldü. Ayşe Tuba benim öz kızımdı. Onun acısıyla ben yaşamak istemiyorum. 2019’dan beri sokaklardayım. Bittim, mahvoldum. Kasıtlı olarak öldürüldü. İşkence ve acı çekti. 44 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra hayatını kaybetti, yaşayacak durumu yokmuş. Geriye gelmeyecek ama ben bittim, mahvoldum” diye konuşu.
23 ŞİKAYET DİLEKÇESİ Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının içlerini biraz olsun rahatlattığını ifade eden baba Serdar Arslan ise şunları söyledi:“Bir baba olarak çok büyük acı yaşadım. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 23 şikayet dilekçemizden eğer birisi dikkate alınsaydı, kızım bugün belki de yaşıyor olabilirdi. Kızım tasarlanarak, takip edilerek, vahşice şehrin göbeğinde öldürüldü. Dağın başında değil, şehrin göbeğinde. Sözün bittiği yerdeyiz. Karar bizim için sevindirici. Bundan sonrası için caydırıcı bir karar olur inşallah. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin. Benim temennim, bu zihniyet, bu görüş ortadan kalksın. Kadınlarımız, kızlarımız sahipsiz bırakılmasın. Kadınlarımıza, kızlarımıza hoşgörüyle bakılsın. Onlar bizim canımız, onlar bizim kanımız, onlar bizim anamız, onlar bizim bacımız”
Ayşe Tuba Arslan cinayetinde, sanık eski eşe bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Ayşe Tuba Arslan cinayetinde karar: Eski eşini satırla katletmişti, savunması ‘pes’ dedirtti
Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla öldüren Yalçın Özalpay'a (52) 'haksız tahrik' gerekçesiyle 24 yıla düşüren istinaf mahkemesinin kararı Yargıtay'da bozuldu. Ankara İstinaf Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti sanık Özalpay'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi.
İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi.
Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş’in (27) odasına girdi.
İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.
Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdüBu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti.
Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı.
Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Erkek kardeş ağabeyinin kendisini vurduğunu söylediOlayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş’in kendisini vurduğunu söyledi. Çelişkiler ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, ağabeyini annesinin vurduğunu söyledi. Bayram Barış Keleş’in olay esnasında işyerinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi. Kadın devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.
Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli içmeleri yapılan Memnune Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’da evlat cinayeti: Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü
İstinye'de uyuşturucu pazarlığı yapan kişi ile annesi arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından kocasının silahıyla göğsünden vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.