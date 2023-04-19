Edirne'deki müzelere bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefi bekleniyor

Edirne müzeleri
Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 17 müzenin ziyaretçi sayısının bu yıl 2 milyona ulaşması bekleniyor.
Son iki yılda 6 yeni müzenin açıldığı Edirne, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Hasan Ali Yücel Çocuk, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi, Özel Osman İnci, Edirne Kent, Uzunköprü Kent, İlhan Koman Resim ve Heykel, Selimiye Vakıf Eserleri, Edirne, Balkan, Milli Mücadele ve Lozan, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık, Türk İslam Eserleri, Edirne Arkeoloji ve Etnografya, Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi ve Ekmekçizade Kervansarayı müzeleri kente gelen ziyaretçileri tarihe yolculuk yaptırıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Edirne'deki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Edirne Valiliğinin koordinasyonunda kentte açılan çeşitli müzelerin olduğunu anlatan Soytürk, şöyle devam etti:
Soytürk, Trakya Üniversitesi tarafından açılan Doğa Tarihi Müzesi'nin de Edirne'ye yeni eklenen müzelerden olduğunu ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi çekmeye devam ettiğini vurguladı.
Rumeli ve Balkan düğün kültürü, el sanatları, örf ve adetlerinin sunulduğu Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin dikkati çeken müzelerden olduğunu anlatan Soytürk, müzenin Balkanlar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri ağırladığını dile getirdi.
Müzelerdeki etnografik eserler artıyor
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın kentteki çocuklar için "Müzelerimizi Geziyoruz" projesi başlattığına da değinen Soytürk, şunları kaydetti:
Soytürk, ramazan ayında inanç turizmi için İstanbul'dan kente gelen çok sayıda kafilenin müzeleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.