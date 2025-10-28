Efkan Ala: Gazze'deki trajedi artık politik hesapların ötesinde

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıların sürdürülmesi talimatına sert tepki gösterdi.

Ala, bu kararın 'barış çabalarına doğrudan bir saldırı' niteliği taşıdığını belirtti.

"Sivillerin güvenliğini hiçe sayan bir politika"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ala, Netanyahu'nun kararının sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen yok sayan bir politika olduğunu vurguladı.

"Gazze'de yaşananlar herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamaz"

Ala, Gazze'de yaşananların herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti.

İsrail’in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına artık izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Ala, "Uluslararası toplum, kınamakla yetinmemeli; hukuk mekanizmalarını işletmeli, yaptırımlar uygulamalı ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmalıdır." dedi.

"Gazze'deki trajedi artık politik hesapların ötesinde"

AK Parti Genel Başkanvekili, sessiz kalmanın suça ortak olmak anlamına geldiğini belirterek, "Gazze'deki trajedi artık politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir." ifadelerini kullandı.







