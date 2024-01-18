|
Gündem

İsmail Aydemir Ege Akersoy hakkında verilen tahliye kararını değerlendirdi: 'Özür dilesin yeter'

İstanbul’da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşünün ardından evine dönen İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy’la ilgili düzenlenen iddianameyi kabul eden mahkeme, Akersoy’un tahliyesine karar verdi.

Şahin Şen ve
04:00 - 18/01/2024 четверг
Güncelleme: 11:49 - 18/01/2024 четверг
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kasten adam yaralama, halkı, kin ve düşmanlığı teşvik suçlanan Akersoy için, 1 yıl dört ay ile 4 hapis cezası istendi. 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, ilk duruşma 14 Şubat’ta yapılacak.

ÖZÜR DİLESİN YETER

Ege Akersoy tarafından yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ise, “Kimsenin hapiste kalmasını istemiyorum. Ege Akersoy benden ve toplumdan özür dilesin yeter. Konuyu uzatma taraftarı değilim” dedi. Haklı olduğu halde zarara uğradığını ifade eden Aydemir şöyle konuştu: “Bizim kimsenin hapiste kalması gibi bir derdimiz yok. Anlıyoruz ki, ortada cahiliyetten kaynaklanan bir yanlış anlaşılma var. Tanımadan, bilmeden, bu yanlışa düştüğünü, düşünüyorum. Gençliktir, cehalettir bu yüzden olabilir. Biz konu uzasın, gerginlik olsun istemeyiz. Özür diler ya da dilemez bilemem ancak ben özür beklerim.”





#Ege Akersoy
#Tahliye
#Mahkeme
#Hukuk
#Galata Yürüyüşü
1 день назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...