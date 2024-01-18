Ege Akersoy tarafından yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir ise, “Kimsenin hapiste kalmasını istemiyorum. Ege Akersoy benden ve toplumdan özür dilesin yeter. Konuyu uzatma taraftarı değilim” dedi. Haklı olduğu halde zarara uğradığını ifade eden Aydemir şöyle konuştu: “Bizim kimsenin hapiste kalması gibi bir derdimiz yok. Anlıyoruz ki, ortada cahiliyetten kaynaklanan bir yanlış anlaşılma var. Tanımadan, bilmeden, bu yanlışa düştüğünü, düşünüyorum. Gençliktir, cehalettir bu yüzden olabilir. Biz konu uzasın, gerginlik olsun istemeyiz. Özür diler ya da dilemez bilemem ancak ben özür beklerim.”