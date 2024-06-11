Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem: Muğla'da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.
Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, yaraların sarılması için hummalı çalışmalar devam ediyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan deprem konutları inşası hız kesmeden sürüyor. Peki Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Malatya deprem konutları son durum nedir? İşte TOKİ konut teslim takvimi.
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