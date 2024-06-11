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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem: Muğla'da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.

Pınar Görgü
10:06 - 11/06/2024 mardi
Güncelleme: 10:16 - 11/06/2024 mardi
Yeni Şafak

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.





#Ege Denizi
#deprem
#AFAD
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