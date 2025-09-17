Ege Denizi’nde kaçış son buldu: 58 göçmen yakalandı

15 Eylül günü saat 02.40’ta, Seferihisar açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durdurulan lastik bottaki 1’i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 07.20’de ise Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bot içerisinde bulunan 21’i çocuk toplam 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.