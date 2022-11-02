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İSTANBUL

Ehliyet sınavlarında joker operasyonu: Okuma yazması olmayana vermişler

İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon. Sınava giren kişilere kopya çekmek için düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 99 kişi kişi gözaltına alındı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Ehliyet sınavlarında joker operasyonu: Okuma yazması olmayana vermişler
​İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon.

İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan bir şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Sınava girecek olan gerçek kişi yerine ‘joker’ adayı sınava sokan, optik cevap kağıtlarını değiştiren ve kopya düzeneği hazırlayan 138 şüpheliden 99'u gözaltına alındı.

RESMİ GÖREVLİLER

Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan şebeke üyeleri, ehliyet sınavından geçemeyen kişilere sosyal paylaşım ağları ve sürücü kursları üzerinde ulaşıp para karşılığında sınavlarda yardımcı olabileceklerini söylüyordu. İddiaya göre, şebeke üyeleri, sürücü belgesi sınavı yapılan okullardaki bazı sınav görevlileriyle anlaşarak, para aldıkları kişilerin optik cevap kağıtlarındaki yanlışlar, sınav sonrasında silinerek doğru cevaplar işaretleniyordu.

OKUMA YAZMASI OLMAYANA EHLİYET

Özellikle okuma yazması iyi olmayan kişilerden yüklü miktarda para alan şebekenin, sınava gerçek kişi yerine, konulara hakim olan ve ‘joker’ adı verilen bir şebeke üyesini soktuğu da polis ekiplerince tespit edildi. Şebekenin joker adayın sınava girebilmesi için, okullardaki bazı sınav görevlileriyle de rüşvet karşılığında anlaştığı da polis ekiplerince belirlendi.

KOPYA DÜZENEĞİ KURUYORLAR

Ehliyet şebekesinin joker adayı sınava sokamadığı ve optik cevap kağıtlarındaki cevaplarla oynayamadığı durumlarda ise kopya düzeneği yöntemini devreye soktuğu öğrenildi. Şebekenin, kulaklık ve elektronik aletlerden oluşan düzenekle sınava giren adaylara kopya vererek ehliyet almalarını sağladığı da ortaya çıkarıldı.

MEB GÖREVLİLERİ GÖZALTINDA

Şebeke üyelerinden rüşvet alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevlilerinin de aralarında bulunduğu 138 şüpheliye yönelik operasyonda 99 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Polis, şebekenin ehliyet almaya yeterliliği olmadığı halde usulsüzlük yapılarak ehliyet aldırdığı kişileri araştırıyor.

90 adreste arama

  • Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda 90 adreste arama yapıldı. Operasyonda Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri evinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli, adreste yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Ekiplerce, iş yerinde yapılan aramada, dijital materyallere, bilgisayar ve belgelere el konuldu.

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