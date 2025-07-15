Ekonomiyi hedef aldı iş dünyası yıkılmadı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen kalkışmanın Türkiye ekonomisi ve toplumsal hafızasında bıraktığı izler hâlâ taze. Devletin tüm kademelerine sızan FETÖ’nün hedefi yalnızca demokratik düzeni değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığı da sekteye uğratmaktı. Türkiye’nin iş dünyası temsilcileri; hem milli iradenin hem de ekonomik istikrarın savunulmasında öncü bir duruş sergiledi.
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen, bu kalkışmanın Türkiye ekonomisi ve toplumsal hafızasında bıraktığı izler hâlâ taze. Devletin tüm kademelerine sızan FETÖ’nün hedefi yalnızca demokratik düzeni değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığı ve kalkınma hamlelerini de sekteye uğratmaktı. Bu karanlık gecede ortaya konan direnişin ardından, Türkiye’nin iş dünyası temsilcileri; hem milli iradenin hem de ekonomik istikrarın savunulmasında öncü bir duruş sergiledi. MÜSİAD, ASKON, İTO, ATO, DEİK, İSTİB ve TÜMSİAD başkanları, darbenin ülkeye maliyetini, küresel dengelere etkisini ve ekonomi cephesindeki direnci bu yıl da detaylı bir şekilde değerlendirdi. Birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.
HEDEF 27 ÇEYREKTİR BÜYÜYEN EKONOMİYDİ
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir: 15 Temmuz’da hedef alınan: 2013 yılında IMF’ye olan borcunu ödeyen, 27 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden, finansal ve mali disiplinini sağlamlaştıran ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi. Her ne kadar 15 Temmuz’un hemen ardından ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normale dönmüşse de bu girişimin ciddi maliyetleri olmuştur. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi de göz önüne alındığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada, tüm bu maliyetlerin son 20 yılda elde edilen ekonomik kazanımları gölgeleyemediğini görmekteyiz. Bu bağlamda 15 Temmuz’da iradesine sahip çıkan Türk milletinin koruduğu şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisidir. MÜSİAD, her zaman millî iradenin yanında yer almış, darbelerle ve darbecilerle; FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle ve uzantılarıyla mücadele etmiştir. Bundan sonra da duruşumuz, demokrasiden ve millî iradeden yana olmaya devam edecektir.
DARBE BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE UYDU ÜLKEYE DÖNÜŞÜRDÜ
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin anayasal düzenini ortadan kaldırarak, FETÖ’nün devlet mekanizmasını tamamen ele geçirmesini amaçlıyordu. FETÖ’nün arkasında İsrail başta olmak üzere ABD gibi Batılı güçler de vardı. Bunu NATO Müttefikimiz olmalarına rağmen darbe sürecinde sözde müttefiklerimizin tavırlarından ve duruşlarından rahatça gözlemleyebiliriz. Darbe başarılı olsaydı, Türkiye›nin bağımsız dış politikası sona erecek, ABD ve İsrail güdümünde bir ülke konumuna düşecektik. İran benzeri arka planda devleti yöneten sözde dini bir lider olacak, bu yönetim bölgesine tehdit saçıyor gözükecek ABD, İsrail ve müttefikleri tarafından dönemsel olarak saldırılarla zayıflatılacaktı. Unutmayalım ki darbenin olduğu 2016 tarihinin üçüncü çeyreğinde ekonomi %0,8 daralmış, sanayi üretim endeksi Temmuz 2016›da 20 puan düşerek 86,9›a gerilemiş, İhracat aynı dönemde %11,5, ithalat ise %19,4 azalmıştı. Darbenin sıcak ortamında bu hakim güçlerin yönetimindeki Standard & Poor’s, Fitch ve Moody’s çok hızlı hareket ederek ülkemizin kredi notunu düşürmüşlerdi. Ülkemizin CDS (kredi risk primi) yükselmiş ve yabancı sermaye çıkışları hızlanmıştı. Bu süreçte darbenin ülkemize maliyeti yüksek oldu. Ancak çok şükür ki, Rabbimizin takdiri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve isimleri ile var olsunlar şehitlerimizin dirayeti, halkımızın ve sadık güvenlik güçlerimizin direnişi sayesinde bu girişim püskürtüldü ve ülkemizin demokratik düzeni korundu. Şu an malum yapı serseri mayın gibi. Truva atı içerisinde çeşitli ülkelerin himayesinde pusuya yatmış fırsat kollamaktadırlar. Her daim bu ve benzeri yapılara karşı dikkatli olmalı, güçler ayrılığını ve liyakati öncelemeliyiz.
TÜCCAR MİLLETİ TESLİM OLMADI
- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: 15 Temmuz gecesi Türk halkı, kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek, demokrasimize sahip çıktı. Kahraman ordumuzun içine sızan bir avuç hainin, yurt dışındaki elebaşlarından emir alarak başlattıkları darbeyi, başlarına geçirerek, Türkiye’de darbeler dönemini ebediyen kapattı. FETÖ’cü hainlerin ele geçirdiği tankın topun karşısında farklı siyasi görüşlerden yüzbinlerce insanımız dimdik durdu. Mehmed Akif Ersoy’un “Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” dediği gibi hiçbir top, hiçbir sonik patlama, hiçbir tüfek milletimizi sindiremedi. Türkiye’nin darbelerle sıkıştırılıp iç savaşa sürüklenmek istediği o günlerde Devletimiz ve Milletimiz dimdik ayakta durmasaydı, ülkemizi nelerin beklediğini 9 yıl sonra bugün daha iyi anlıyoruz: Milletimiz bu çapulculara hadlerini bildirmeseydi, Gazze’nin, İran’ın, Suriye’nin yanına Türkiye’yi eklemek isteyenlerin önünde kim durabilirdi? Eğer 15 Temmuz’da hainler başarılı olsaydı; Türkiye’yi, tarihi coğrafyamızı ve Ortadoğu’yu şekillendirmek isteyenlerin insafına bırakılan aciz bir ülke konumuna düşmekten kim kurtarabilirdi? 15 Temmuz’da milletimiz darbecileri püskürtmeseydi, Gazze için kim sesini yükseltecekti, Suriye’ye el uzatanlara kim dur diyecekti, İsrail’in İran’ı bombalamasına kim karşı çıkabilecekti? Dünya mazlumlarının umudu hangi ülke olabilecekti? İstanbullu tüccarlar olarak, ticaretin ve ekonominin çarklarının vatan toprağını şenlendiren özgürlük rüzgarıyla döneceğine inandık. Bu inancımız üretimimizin en büyük itici gücü oldu.
ÜRETEN TÜRKİYE’YE DARBE İNDİRMEK İSTEDİLER
- Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de, o gece yaşananlar milletimizin hafızasında asla silinmeyecek şekilde yer etmiş, aziz milletimiz vatanın bekası, milletimizin birliği ve devletimizin bütünlüğü söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi tek yumruk halinde kararlı duruşunu ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ortaya koyduğu irade, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkışın en somut göstergesi olmuştur. Bugün bölgemizde yaşanan savaşlar ve İsrail terör devletinin katliamları, aslında 15 Temmuz’un bekamıza kasteden çok büyük bir kalkışma olduğunu ve buna karşı milletimizin ve devletimizin basiret ve ferasetini bir kez daha kanıtlamıştır. Bugün bizler iş dünyasının temsilcileri, ülkemizin üreten, istihdam sağlayan, katma değer oluşturan insanları olarak, daha büyük bir Türkiye’nin güçlü ekonomi ile mümkün olduğu bilinciyle, ülkemizi birlik ve beraberlik ruhuyla, alın terimizle, üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla yüceltmek için milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
DEMOKRASİ NÖBETİ BİTMEDİ
- İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Milletimiz, bundan 9 sene önce 15 Temmuz gecesi tarihin en zorlu sınavlarından birini verdi. Devletimizi, demokrasimizi ve ortak geleceğimizi hedef alan hain kalkışmaya karşı, vatanına ve iradesine sahip çıkan bir millet olarak dimdik ayakta durduk. Bu millet, iradesine zincir vurulmasına asla izin vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Çünkü biz mayasında bağımsızlık olan bir halkız. Bu değerler uğruna gözünü kırpmadan can verilir, destan yazılır. O günden bu yana çok şey değişti ama milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağımsızlığına olan bağlılığı hep aynı kaldı. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Rehavete kapılmadan, milli iradeyi korumamız gerektiğini hiç unutmadan her an teyakkuzda kalıyoruz ve demokrasi nöbetini sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, milletimizin Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyorum.
KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE’NİN SESİ SUSTURULAMADI
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Ülkemizin köklü demokrasisi, milli iradesi ve istikbaline göz diken kirli ellerin emellerine ulaşamadığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hafızalarımızda bıraktığı derin izleri unutmadık ve unutmayacağız. Ülkesinin birliği ve bütünlüğüne sahip çıkan milletimiz, devletiyle tek vücut olarak hain darbe girişimine engel oldu. Bu duruşla, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bir kez daha ispatlayarak Türkiye’nin geleceğine ipotek koymaya çalışanlara geçit vermedik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; milletimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin bir daha böyle acı hadiseler yaşamamasını diliyoruz. İş dünyası olarak milletimizden aldığımız güçle; üretime, ihracata, yatırımlarımıza ve ülkemize sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Türk iş dünyamızın Kuzey Yıldızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, 40 yıldır olduğu gibi bugün de ortak paydamız Türkiye’nin güçlü ve aydınlık yarınları için Ticari Diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış 153 İş Konseyimiz ile küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.
EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İÇİN ÜRETMEYE DEVAM
- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: 15 Temmuz 2016, milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik hain darbe girişiminin, yine milletimizin iradesiyle bertaraf edilerek, birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gün olarak tarihe geçti. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi güçlü ve büyük Türkiye hedefine ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıktı, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini tüm dünyaya gösterdi. Ankara Ticaret Odası olarak, siyasi ve ekonomik bağımsızlığımız için, milletimizin iradesini ekonomiyle daha güçlü kılmak için, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ticaretimizi, ihracatımızı, istihdamımızı artırarak, kalkınmamıza katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü bir kez daha milletçe gururla anıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz.