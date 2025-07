Ekonomiyi hedef aldı iş dünyası yıkılmadı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Milletimiz, bundan 9 sene önce 15 Temmuz gecesi tarihin en zorlu sınavlarından birini verdi. Devletimizi, demokrasimizi ve ortak geleceğimizi hedef alan hain kalkışmaya karşı, vatanına ve iradesine sahip çıkan bir millet olarak dimdik ayakta durduk. Bu millet, iradesine zincir vurulmasına asla izin vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Çünkü biz mayasında bağımsızlık olan bir halkız. Bu değerler uğruna gözünü kırpmadan can verilir, destan yazılır. O günden bu yana çok şey değişti ama milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağımsızlığına olan bağlılığı hep aynı kaldı. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Rehavete kapılmadan, milli iradeyi korumamız gerektiğini hiç unutmadan her an teyakkuzda kalıyoruz ve demokrasi nöbetini sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, milletimizin Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyorum.