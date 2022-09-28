Gündem İmamoğludan skandal Rüşvetten ceza yiyen şirketin başındaki ismi İBBde danışman yaptı
İSTANBUL

İmamoğlu'dan skandal: Rüşvetten ceza yiyen şirketin başındaki ismi İBB'de danışman yaptı

Dünyaca ünlü yazılım devi Oracle, 2016-2019 yılları arasında içlerinde Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde rüşvet dağıttığı iddiasıyla 23 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirketin skandalların yaşandığı zamandaki Türkiye temsilcisi Filiz Doğan'ın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) danışman olarak atandığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğludan skandal: Rüşvetten ceza yiyen şirketin başındaki ismi danışman yaptı
Arşiv.

Dünyaca ünlü yazılım devi Oracle, 2016-2019 yılları arasında içlerinde Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde rüşvet dağıttığı iddiasıyla 23 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirketin skandalların yaşandığı zamandaki Türkiye temsilcisi Filiz Doğan'ın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) danışman olarak atandığı ortaya çıktı.

Rüşvet olaylarında Oracle Türkiye'nin başında Filiz Doğan vardı

İBB'nin resmi sitesinde yer alan özgeçmişe göre, 2016-2019 yıllarını kapsayan rüşvet olaylarında Oracle Türkiye'nin başında Filiz Doğan vardı.

ABD sermaye piyasası otoritesi Secure Exchange Commission (SEC), dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle'a 2016 ve 2019 yılları için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Türkiye'de resmi görevlilere rüşvet verdiği gerekçesiyle 23 milyon dolar ceza verdi.

SEC yaptığı açıklamada, Oracle'ın Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı ikinci kez ihlal ettiğini belirtti. SEC'e göre Oracle'ın yan kuruluşları da fonları teknoloji konferanslarındaki iş insanlara rüşvet vermek için kullandı.

Oracle'ın Kurumsal İletişim Başkanı Yardımcısı Michael Ebgert, "SEC tarafından özetlenen bu davranış temel değerlerimiz ile net politikalarımıza aykırıdır ve böyle davranışları tespit edersek gerekeni yaparız" dedi.

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