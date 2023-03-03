Ekşi Sözlük'e erişim kalıcı olarak engellendi

Ekşi Sözlük'e erişim engeli.
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkında BTK erişim engeli kararı almıştı. Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmasının ardından, yapılan itiraz sonucunda 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.
Sözlük'e erişim engeli
Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT propagandası ve saldırgan içerikleri ile tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.
Sosyal medyada kullanıcılar Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatmıştı.
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurmuştu.