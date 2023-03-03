Ekşi Sözlük'e erişim kalıcı olarak engellendi

Tarihçi Murat Bardakçı, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkında "Kapatma teşebbüsünde geç bile kalındı" dedi. Erişim engelinin bir sansür değil, gereklilik olduğunu da belirten Bardakçı, "Bir internet sitesi düşünün: Yalan, iftira, kışkırtma gırla gidecek, üstelik bu kadarla da kalmayacaklar. Sözlük yazarlarının çoğunu tenzih ederim ama hayatta bir halt olamadıkları için klavyenin başına geçince ağzından salyalar saçan küfürbaz sanal aslanlara dönüşen bir güruh, ezikliğini etrafa hakaretler yağdırarak tatmine çalışıyordu" ifadelerini kullandı.