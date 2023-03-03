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Ekşi Sözlük'e erişim kalıcı olarak engellendi

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bugün kaldırılmıştı. Karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük’e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:08 . 3/03/2023 Cuma
AA
Ekşi Sözlük'e erişim engeli.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkında BTK erişim engeli kararı almıştı. Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmasının ardından, yapılan itiraz sonucunda 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

Sözlük'e erişim engeli

Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT propagandası ve saldırgan içerikleri ile tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.

Sosyal medyada kullanıcılar Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatmıştı.

BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurmuştu.


Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını destekledi: Geç bile kalındı
Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını destekledi: Geç bile kalındı

Tarihçi Murat Bardakçı, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkında "Kapatma teşebbüsünde geç bile kalındı" dedi. Erişim engelinin bir sansür değil, gereklilik olduğunu da belirten Bardakçı, "Bir internet sitesi düşünün: Yalan, iftira, kışkırtma gırla gidecek, üstelik bu kadarla da kalmayacaklar. Sözlük yazarlarının çoğunu tenzih ederim ama hayatta bir halt olamadıkları için klavyenin başına geçince ağzından salyalar saçan küfürbaz sanal aslanlara dönüşen bir güruh, ezikliğini etrafa hakaretler yağdırarak tatmine çalışıyordu" ifadelerini kullandı.




#Ekşi Sözlük
#Erişim Engeli
#Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği
1 saat önce
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Ekşi Sözlük'e erişim kalıcı olarak engellendi
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