Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını destekledi: Geç bile kalındı

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı
Türkiye, 22 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı. Öte yandan bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler de oldu. Felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Yapılan çalışmaları sekteye uğratan, sahadaki ekiplerin ve depremzedelerin moralini bozarak dayanma gücünü zayıflatan, Türkiye'nin her bölgesinde yardım için sıraya giren her yardımseverin güvenini sarsan yalanlar art arda geldi.
Ekşi Sözlük'e erişim engeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı açıklamayla Ekşi Sözlük'e erişimin engellendiğini duyurdu. 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor. BTK'nın bu kararını destekleyen Tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk'teki yazısında "Kapatma teşebbüsünde geç bile kalındı." dedi.
"Bu sansür değil, gereklilik idi"
'Mayhoş, kekremsi ve terbiyesiz platform'
Bu tatsız, mayhoş, kekremsi ve terbiyesiz platform sadece kışkırtıcı yalanlarla ortalığın karıştırılmasına imkân sağladığı için değil; şahıslara ana-avrat küfredilmesi, iftiralar yağdırılması ve kişisel hakların pervasızca ayaklar altına alınması gibi hayâsızlıklara yol açtığı için kapatılmayı zaten çoktan haketmişti; kapatılması da sansür falan değil, bir gereklilik idi!"