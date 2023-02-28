Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını destekledi: Geç bile kalındı

Erişim engelinin bir sansür değil, gereklilik olduğunu da belirten Bardakçı, şu ifadeleri kullandı: Bir internet sitesi düşünün: Yalan, iftira, kışkırtma gırla gidecek, üstelik bu kadarla da kalmayacaklar, şahıslara küfür ve hakaret artık rutin hâlini alacak ve bütün bu edepsizlikler takma isimlerin arkasına saklanılarak yapılacak...

Sözlük yazarlarının çoğunu tenzih ederim ama hayatta bir halt olamadıkları için klavyenin başına geçince ağzından salyalar saçan küfürbaz sanal aslanlara dönüşen bir güruh, ezikliğini etrafa hakaretler yağdırarak tatmine çalışıyordu.