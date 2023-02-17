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Ekspresler ‘ev’ taşıyor

Devlet Demir Yolları trenleri; gıda ve yiyeceğin yanı sıra konteyner de taşıyor. Bir tren deprem bölgesine günde ortalama 40 konteyner taşıyor.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Devlet Demir Yolları trenleri; gıda ve yiyeceğin yanı sıra konteyner de taşıyor.

Devlet Demir Yolları trenleri; gıda ve yiyeceğin yanı sıra konteyner de taşıyor.

Deprem bölgesinde kalıcı konut öncesinde acil barınma ihtiyacı için konteyner ev sevkiyatı tır ve trenlerle sürüyor. Devlet Demir Yolları trenleri, konteynerlerden 23’ünü Malatya’ya, 28’ini İskenderun’a, 75’i Adana’ya, 50’si Gaziantep’e ulaştırdı. 210 tanesi de yolda. Deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarının karşılanması, bölgeye yardım ekip ve ekipmanlarının gönderilmesi için yolcu ve yük trenleri seferber edildi. Depremzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gar ve istasyonların bekleme salonları, sosyal tesisler 7/24 depremzedelerin hizmetine açıldı.

KULLANILMAYAN VAGONLAR YUVA

Yolcu trenlerinde kullanılmayan vagonlar elden geçirilerek vatandaşların barınması için kullanıldı. Toplam 11 vagonda 110 oda ve 500'ün üzerinde yatak kapasitesi sağlandı. Böylece, 5 bini aşkın depremzede vatandaşa sıcak ve güvenli barınma ortamı sunuldu. 234 tren seferiyle 42 bin 300 vatandaşın ücretsiz ulaşımı sağlandı. Devam eden tren seferleriyle günde ortalama 5 bin depremzede tahliye ediliyor.

BARINMA İHTİYACI İÇİN

Bugüne kadar 37 yük tren seferi, 501 vagonla yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılırken yeni yük tren seferlerine de devam ediliyor. Bölgenin barınma ihtiyacına destek olacak 386 yaşam konteyneri trenlerle yola çıktı. Bu konteynerlerin 23’ü Malatya, 28’i İskenderun, 75’i Adana, 50’i Gaziantep’e ulaştı. 210’u ise AFAD tarafından yönlendirildiği boşaltma yerine doğru seyir halinde. Bir vagon iki konteyner alabiliyor. Bir trende bulunan 20-22 vagona ortalama 40-44 konteyner yerleştirilince tren hareket ediyor.


#Deprem
#Devlet Demir Yolları
#Konteyner
2 hours ago
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Ekspresler ‘ev’ taşıyor
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