Elazığ’da trafik kazası: Dört kişi yaralandı

Kaza, Elazığ-Sivrice yolu Kekliktepe Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. idaresindeki 23 BP 148 plakalı otomobil ile E.Y. idaresindeki 23 AFU 159 plakalı cip çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.