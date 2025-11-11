Yeni Şafak
Elazığ'dan acı haber: 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu

16:0311/11/2025, Salı
DHA
11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı
11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in arama çalışmaları 7’nci gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.



