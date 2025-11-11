Yeni Şafak
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki Osman'ın ardından annesi de ölü bulundu

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki Osman’ın ardından annesi de ölü bulundu

15:35 11/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Ekipler önce 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat sonra anne Huriye Helvacı’nın cansız bedenine de erişildi.
Kastamonu’da kayıp anne ve oğlundan acı haber geldi. 5 yaşındaki Osman Helvacı’nın ardından annesi Huriye Helvacı’nın cansız bedenine de, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede ulaşıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuğu bulunan 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı. Huriye Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.

200 metre mesafede cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, önce 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı’nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Acı haber geldi

Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

Kastamonu Valiliği'nden ilk açıklama

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Kayıp olarak aranan Osman Helvacı'nın Köseali köyündeki dere yatağında cansız bedeni bulunmuştur"
denildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.




