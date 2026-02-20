Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu

İstanbul Beykoz'da bulunan Elmalı Barajı'nı ziyaret edenlerin çevreye bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar dronla görüntülendi
Beykoz'da bulunan Elmalı Barajı'nın kıyısında biriken atıklar, çevreyi kirletti.
Fatih Mahallesi'nde etrafı ormanlarla çevrili barajın kıyısında, bölgeyi ziyaret edenlerin bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar birikti.
Atıkların yanı sıra aynı yerde biriken yosunlar (alg) dikkat çekti.
Barajın kıyısındaki kirlilik, havadan dronla görüntülendi.
Kirlilik, vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.