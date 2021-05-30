Elon Musk'ın 'Starlink uydu zinciri' Şırnak semalarını aydınlattı

Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı.
Bu uydular Şırnak’tan da görüldü.
Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri semalarında görülen uydular kameralara yansıdı. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak bu ışıkların SpaceX’in Starlink uyduları olduğu anlaşıldı.
"Hepsi de sıralı gidiyordu"
Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu’’ dedi.
Kamptaki dağcılar fotoğrafladı
Beytüşşebap ilçesinde de akşam saatlerinde görünen ışıklar merak uyandırdı. İlçeye bağlı Başaran köyü Harguri bölgesinde kampta olan bir grup dağcı tarafından kaydedilen görüntülerde ardı ardına onlarca ışık göründü.
Gökteki ışıkların Elon Musk’ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.
- Starlink uyduları geçen haftada görüntülenmişti.