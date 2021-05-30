Gündem Elon Muskın Starlink uydu zinciri Şırnak semalarını aydınlattı
ŞIRNAK

Elon Musk'ın 'Starlink uydu zinciri' Şırnak semalarını aydınlattı

Şırnak’ta , Elon Musk’ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi sırasında görsel şölen oluştu. Şırnak semalarında da görülen uydular kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Elon Muskın Starlink uydu zinciri Şırnak semalarını aydınlattı
Elon Musk’a ait Starlink uyduları zincir şekilde görüntülendi.

Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi. Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı.

Bu uydular Şırnak’tan da görüldü.

Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri semalarında görülen uydular kameralara yansıdı. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak bu ışıkların SpaceX’in Starlink uyduları olduğu anlaşıldı.

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"Hepsi de sıralı gidiyordu"

Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu’’ dedi.


Kamptaki dağcılar fotoğrafladı

Beytüşşebap ilçesinde de akşam saatlerinde görünen ışıklar merak uyandırdı. İlçeye bağlı Başaran köyü Harguri bölgesinde kampta olan bir grup dağcı tarafından kaydedilen görüntülerde ardı ardına onlarca ışık göründü.

Gökteki ışıkların Elon Musk’ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.


  • Starlink uyduları geçen haftada görüntülenmişti.

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Türkiye'nin çeşitli noktalarında, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı şekilde ilerleyen ışık huzmeleri merak uyandırdı. Işıkların, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin uzaya gönderdiği Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21.30 ile 22.00 saatleri arasında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir süre sonra gözden kayboldu. Sıralı ışıkların ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşların kısa süreliğine yaşadığı şaşkınlık görüntülere de yansıdı.

Işıkların, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin uzaya gönderdiği Starlink adı verilen uydulara ait olduğu anlaşıldı.


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