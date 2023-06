Emaneti teslim aldılar

Erdoğan, her fırsatta dile getirdiği “Türkiye’nin ve AK Parti’nin zengin beşeri kaynağını” yeni kabine oluşumunda yine çok iyi bir şekilde kullandı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısının artırılacağı iddiaları bu makamı sadece Cevdet Yılmaz’a teslim etmesi, yeni dönemde ekonomideki sorunların daha öncelikli ele alınacağı şeklinde yorumlandı.

Dışişleri Bakanlığı’na atanan ve yeni kabinenin en çok dikkat çeken ismi olan astsubay kökenli Hakan Fidan, Cumhuriyet tarihinde İsmet İnönü’den (1922-1924) sonra askeri kökenli ikinci Dışişleri Bakanı oldu. Türkiye’nin izlediği dış politika adımlarının her birinde yer alan Fidan, uluslararası istihbarat görüşmeleri ve açık görüşmelerin hemen hepsinde yer aldı. Fidan, FETÖ’nün darbe teşebbüsünde, istihbarat teşkilatının yurt dışında belki de en fazla nokta operasyonları yaptığı bir zamanda bulunduğu makamın hakkını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen Yusuf Tekin, görevi Mahmut Özer'den devraldı. Tekin, yaklaşık 5 yıl önce aynı salonda duygusal bir veda ile Bakanlıktan ayrıldığını, şimdi de aynı duygusallık içerisinde olduğunu dile getirdi. “Önümüzdeki 100 yılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz ve düşünüyoruz” diyen Tekin, şöyle devam etti: “Bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak bunların inşasının yapılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim sistemi. Türk milli eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben ilk olarak bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum. Gecemiz, gündüzümüz, 7/24 tüm mesaimiz, tüm emek ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bize düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum.”

İçişleri Bakanlığı’na getirilen Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı. Kutsal vatan toprağının her karışının, Mavi Vatan'ın her bir damlasının, sahil, sınır ve kıyı şeritlerin tamamının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz, milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız, hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir” diye konuştu.