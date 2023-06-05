Emaneti teslim aldılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinde alanında uzman isimlere görev verilmesiyle birlikte “tecrübe” öne çıktı.

Yeni kabinede, eski dönemden 2 isim görevine devam ederken, 16 isim kabinenin yeni üyesi olarak görev yapacak. AK Parti'nin geçmiş yıllarda kurduğu hükümetlerde görev alan 4 bakan yeni kabinede yer aldı.

ÇARŞAMBA YEMİN EDECEKLER

Yeni bakanların bazıları dün devir teslim törenleriyle görevi devraldı. Bazı bakanlıklarda da bugün devir teslim törenleri yapılacak. Yeni kabine üyeleri yarın Beştepe Külliyesi'nde ilk toplantısını yaptıktan sonra çarşamba günü açılacak Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.

ZENGİN BEŞERİ KAYNAK KULLANILDI

Erdoğan, her fırsatta dile getirdiği “Türkiye’nin ve AK Parti’nin zengin beşeri kaynağını” yeni kabine oluşumunda yine çok iyi bir şekilde kullandı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısının artırılacağı iddiaları bu makamı sadece Cevdet Yılmaz’a teslim etmesi, yeni dönemde ekonomideki sorunların daha öncelikli ele alınacağı şeklinde yorumlandı.

UZMAN İSİMLER SEÇİLDİ

Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev verilen isimler alanında uzman isimlerden seçildi. Yeni döneme, tecrübeli isimler damga vuracak. Özellikle güvenlik, diplomasi ve ekonomideki görevlendirmeler yeni dönemin şifrelerini de ortaya koymuş oldu. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Milli Savunma, MİT Başkanı Hakan Fidan artık Dışişleri Bakanı olarak hizmet verecek. Güler, selefi Hulusi Akar’ın ardından Milli Savunma Bakanlığı’na art arda atanan ikinci isim oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün ana hedeflerinden birisi olan Güler, o dönemde Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olması sonrası Genelkurmay Başkanı olmuştu. Geçen yıl Yüksek Askeri Şura’da Orgeneral Güler’in görev yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştı.

101 YIL SONRA İLK KEZ

Dışişleri Bakanlığı’na atanan ve yeni kabinenin en çok dikkat çeken ismi olan astsubay kökenli Hakan Fidan, Cumhuriyet tarihinde İsmet İnönü’den (1922-1924) sonra askeri kökenli ikinci Dışişleri Bakanı oldu. Türkiye’nin izlediği dış politika adımlarının her birinde yer alan Fidan, uluslararası istihbarat görüşmeleri ve açık görüşmelerin hemen hepsinde yer aldı. Fidan, FETÖ’nün darbe teşebbüsünde, istihbarat teşkilatının yurt dışında belki de en fazla nokta operasyonları yaptığı bir zamanda bulunduğu makamın hakkını verdi.

DAHA AKTİF TÜRKİYE

Suriye, Mısır, Libya gibi ülkelerle yaşanan sıkıntılarda ve normalleşme dönemlerinin istihbarat ayağının merkezinde görev alan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın durumunu da yakından takip ediyordu. Erdoğan’ın göreve başlama töreninde ifade ettiği gibi, bölgesel ve küresel meselelerde daha aktif bir Türkiye’yi göreceğimiz bir dönemde Dışişleri Bakanlığında istihbaratın başında uzun süre görev yapmış bir ismin olması ülkemizin çıkarları bakımından son derece önemli.

PİYASAYI İYİ BİLEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı yardımcılığında ekonomi kökenli Cevdet Yılmaz’ın bulunması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Ticaret Bakanlığı’na da Ömer Bolat’ın getirilmesi hem teknokrat hem de piyasayı iyi bilen bir ekibin ekonomiyi yükleneceğini gösteriyor. Siyasetten gelen Cevdet Yılmaz, Yılmaz Tunç, Mehmet Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve Mehmet Şimşek gibi isimler AK Parti’nin devlet yönetmedeki tecrübesini yeni döneme taşıyacaklardır.

BÜROKRASİDEN BAKANLIĞA

Kabine, milletvekili ve bürokrasi tercihinde gerek kamu gerek özel sektörde alanında fark oluşturan kişileri bulmasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bu isimleri bir dönem bakan yardımcılığı ya da yüksek bürokrat olarak tabiri caizse pişirme taktiğini bu dönemde de sürdürdü. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçirecek ekibe bu açıdan da bakmak da fayda var. Bu tercihin doğal sonucu olarak Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gibi isimleri büyükelçilik, bakan yardımcılığı gibi görevlerde devlet yönetimiyle, bürokrasiyle tanıştırdı ve şimdi de bakanlık görevini verdi.

İbrahim Kalın. Musa Avsever.

TSK’ya Avsever MİT’e Kalın

qYaşar Güler’den boşalan Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Hakan Fidan’dan boşalan MİT Başanlığı’na da Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın getirilecek. Eski sistemde boşalan yerler için yeni görevlendirmelerin yapılması günler, hatta haftalar sürerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bu atamalar kısa süre içerisinde netleşecek. Öte yandan ilerleyen günlerde neler olur bilinmez ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı’na dahil olan Sinan Oğan ile ilgili pazarlık iddiaları da açıklanan kabine ile çürümüş oldu.

Eğitim için tüm gücümüzle çalışacağız

Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen Yusuf Tekin, görevi Mahmut Özer'den devraldı. Tekin, yaklaşık 5 yıl önce aynı salonda duygusal bir veda ile Bakanlıktan ayrıldığını, şimdi de aynı duygusallık içerisinde olduğunu dile getirdi. “Önümüzdeki 100 yılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz ve düşünüyoruz” diyen Tekin, şöyle devam etti: “Bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak bunların inşasının yapılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim sistemi. Türk milli eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben ilk olarak bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum. Gecemiz, gündüzümüz, 7/24 tüm mesaimiz, tüm emek ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bize düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum.”

Bakanlık görevini Yusuf Tekin'e devreden Özer de “En büyük fedakarlığı yapan aileme teşekkür ederim. Bakanlığım süresince beni görmeme fedakarlığını gösteren çocuklarıma teşekkür ediyorum” dedi. Özer, Tekin'i tebrik etti ve başarılar diledi.

Hakan Fidan.

İşbirliğini dört gözle bekliyoruz

Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’a Avrupalı mevkidaşlarından tebrik mesajları geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Fidan’la çok yakında çalışmak ve stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeleri çıkarmak için sabırsızlandığını belirterek, “Yaşasın Pakistan-Türkiye Dostluğu” ifadesini kullandı. Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman “Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü ilişkilerin devamı için gelecek işbirliğimizi dört gözle bekliyorum” paylaşımında bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, “İşbirliğimizi ve bağlarımızı güçlendirerek ortak sorunlarımızı ele almayı dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis “Aramızdaki verimli işbirliğini dört gözle bekliyorum” mesajını paylaştı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, “Küresel sınamaların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya hazırız” dedi. Malta, İrlanda, Almanya, Azerbaycan, Fransa, KKTC, Ukrayna, Estonya, İsveç, Küba, İran Dışişleri Bakanları da Fidan’ı kutlayarak “işbirliği için sabırsızlandıklarını” belirtti.

Osman Aşkın Bak.

5 yıl sonra yeniden

Yeni kabine ilginç görev devir teslimlerine de sahne olacak. Bunlardan biri de bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yaşanacak. Beş yıl aradan tekrar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na atanan Osman Aşkın Bak, görevi devrettiği Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geri alacak. Lise yıllarında amatör kümede futbol oynayan Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı da yaptı. Bak, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversite Makine bölümü mezunu. Bak’ın endüstri mühendisliği programından doktoralı. Bak, parlamentonun deneyimli isimlerinden biri. 5 yıl sonra yeniden aynı koltuğu devralacak olan Bak’ı yeni Türkiye Yüzyılı’nda yoğun gündem bekliyor. Spor altyapısını geliştirme dışında Olimpiyat ve futbolda Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için adaylıklar öncelikli gündemi olacak. Gençlere yönelik organizasyonlar, gençlik kamplarının ve KYK yurtlarının artırılması bekleniyor.

Fahrettin Koca. Mehmet N. Ersoy.

Sorumluluğum milletimiz kadar büyük

Yeni kabinede görevlerine devam eden iki bakan sosyal medyadan teşekkür mesajları paylaştı. Sağlık Bakanı olarak yeniden atanan Fahrettin Koca “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür” açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden atanan Mehmet Nuri Ersoy da “Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” paylaşımını yaptı.

Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soylu’dan devraldı.

Suçlularla mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanlığı’na getirilen Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı. Kutsal vatan toprağının her karışının, Mavi Vatan'ın her bir damlasının, sahil, sınır ve kıyı şeritlerin tamamının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz, milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız, hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA DAMGA VURACAK

“Terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti: “Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak. Tüm bunları yaparken de tek amacımız, nihai gayemiz Allah rızasıdır ve aziz milletimizin hayır dualarını almaktır.”

YİNE MİLLETİN EMRİNDEYİZ

Bakanlığı boyunca görevi hakkıyla yerine getirmek ve millete hizmet etmek için çalıştığını ifade eden Soylu ise “Bundan sonraki süreçte de tüm müktesebatımızla elimizden geldiğince aziz milletimizin ve devletimizin emrinde olduğumuzu, İçişleri Bakanlığı’nın ve bu büyük devletin başarısı için gece gündüz duacı olacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Yerlikaya, görevi Soylu'dan devraldı. Yerlikaya ve Soylu birbirlerine çiçek takdim etti. Soylu, bakanlığı sırasında kullandığı kalemi Yerlikaya'ya hediye etti.

Şehirlerimizi depreme hazırlayacağız

Kabinede ilginç devir teslim törenlerinden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yaşandı. Beş yıl önce bıraktığı koltuğunu Murat Kurum’dan yeniden devralan Mehmet Özhaseki, “Bundan sonra kendi özel hayatında ve sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum. Yaşı genç kardeşimizin. Bizim işimiz belli olmaz, 5 sene sonra yine teslim edebilirim bayrağı” diye konuştu.

BAYRAĞI ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, bu gerçeklikten hareket ederek tüm planların buna göre yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, “Başta İstanbul olmak üzere bütün güzel, kadim şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip, en az sayıda zayiat verecek bir ortamın doğması için de elimizden geleni yapacağız. İnşallah devraldığımız bu bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde gayret ederek zirveye taşımanın mücadelesi içinde olacağız” dedi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Murat Kurum da “Bugün milletimize mahcup olmadan, devletimiz, vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı, milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada da şehirlerimizin altyapısını, üstyapısını geliştirmeye gayret gösterdik” diyerek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Murat Kurum ve Bakan Özhaseki birbirlerine çiçek takdim etti. Törende, Özhaseki'nin eşi, çocukları ve torunları da vardı.

Milletimiz yeni Anayasa’yı hak ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Devir teslim töreninde Bozdağ, görevini alnının akıyla, onur ve gururla Tunç'a devrettiğini söyledi. Görev süresi içerisinde adalet ve hukuk alanındaki politikaları uyguladıklarını ifade eden Bozdağ, “Yaptıklarımız kayıtlıdır, ortadadır, milletimizin, devletimizin şahitliğindedir” dedi. Vesayetçi anlayışın, hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması amacıyla çok sayıda alanda sessiz devrim sayılacak icraatlar yapıldığını hatırlatan Tunç, “Anayasa’mızın vesayetçi anlayıştan arındırılması yolunda önemli Anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi 28. Dönem Parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik, sivil anayasayla ilgili olarak bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimizdir” diye konuştu. Tunç, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak milletin adalet hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanması için çok çalışacaklarının altını çizdi.

TEK TEMENNİMİZ UZLAŞMA

Devir teslimden önce bir açıklama yapan Tunç, yine sivil anayasa vurgusu yaparak “Yeni bir anayasayı, demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. İnşallah yeni dönem Meclis'inde böyle bir uzlaşma sağlanırsa milletimizi Türkiye Yüzyılı'nın ilk yasama döneminde yeni, demokratik bir anayasaya kavuştururuz. Temennimiz bu” ifadelerini kullandı. Bu arada devir teslim törenine, Bakan Tunç'un eşi Fatma Tunç, çocukları Ayşe Sena, Mustafa Furkan, Hatice Nisa ile çok sayıda milletvekili ve bakanlık bürokratı katıldı.

En genç Kacır en yaşlı Güler

Kabinenin yaş ortalaması 45. En yaşlı üye 1954 doğumlu Yaşar Güler (69) iken en genç üye 1984 doğumlu Fatih Kacır (38) oldu. Kabine ağırlıklı olarak 1966, 67 ve 68 doğumlu isimlerden oluşuyor. Yeni kabine üyeleri çeşitli yabancı diller biliyor. Kabinede İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapca’nın yanında Felemenkçe, Latince konuşan bakan da var.

3 profesör 6 doktor

Kabinenin akademik ortalaması da yüksek. Kabine üyelerinden 6’sı doktora sahibi iken 3 bakan da profesör unvanına sahip. Kabinenin profesör bakanları Yusuf Tekin, Ömer Bolat, Vedat Işıkhan. Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar, Osman Aşkın Bak farklı alanlarda doktora sahibi. Kabinedeki tüm bakanlar evli ve çocuk sahibi. 4’er çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, Fahrettin Koca kabinedeki ‘en geniş’ çekirdek aileye sahipken, Yaşar Güler’in de iki torunu var.

Konya’dan 4 bakan

Konya 4 bakanla listeye hakim olan il olarak dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konyalı. Kabinede Konyalı dört bakan dışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöllü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartınlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Trabzonlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rizeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batmanlı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalyalı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurumlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ardahanlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbullu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kastamonulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzonlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankaralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayserili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Mardinli.

Yardımcılıktan geldiler

Yeni kabinede dikkat çeken bir detay ise teknokrat ve bürokrat kökenli isimler oldu. 3 bakan yardımcısı bakan olurken, bir genel müdür de bakanlık koltuğuna oturdu. Türkiye Yüzyılı'nın öncelikli başlıklar olan "sanayii ve teknoloji", "tarım ve orman" ile "enerji ve tabi kaynaklar" bakan yardımcılığından gelen isimlere emanet edildi. Alparslan Bayraktar, Mehmet Fatih Kacır, İbrahim Yumaklı bakan yardımcısı olarak görev üstleniyordu. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak kabineye girdi. Geçmiş kabine deneyimi olan dört isim var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı, GAP ve DAP'dan sorumlu devlet bakanı olarak da geçmişte görev yaptı. Osman Aşkın Bak da Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çevre, İklim ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki daha öncede kabinede görev almıştı.







