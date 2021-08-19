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POLİTİKA

Emekli Orgeneral Çevik Bir Milas'ta tutuklandı

28 Şubat davasında hakkında müebbet hapis cezası verilen ve yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Emekli Orgeneral Çevik Bir Milasta tutuklandı
Çevik Bir

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı.

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İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmıştı

İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu.

Muğla Cezaevi'ne gönderildi

Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

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