Emekli Orgeneral Çevik Bir Milas'ta tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz milletimizin güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kurduğu hükümetle görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Afganlı mülteciler konusunda yalanlar üreten muhalefet partilerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin dediği gibi, ülkemizde 1.5 milyon Afganlı kesinlikle yok. Bunların hepsi tamamen yalan. Milletimiz bu yalanlara inanmasın.' dedi.



Türkiye'nin Afganistan'da barışın, huzurun ve istikrarın tesisi için gösterdiği çabanın sebebinin meydana gelen göç dalgaları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önceliğimiz milletimizin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kurduğu hükümetle de görüşeceğiz.' dedi.