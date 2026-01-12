Emekliye 110 milyar liralık refah payı

En düşük emekli maaşındaki refah payı için Hazine'den 2026'da 110 milyar lira çıkacak. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin toplam maliyeti ise 76 milyar lira olacak.





Buna göre, 4 milyon 917 bin emekli için yılın ilk altı ayında 66,3 milyar liralık refah payı ödemesi yapılacak. Taban seviyeden aylık alan emekli sayısının değişmemesi halinde düzenlemenin bir yıllık etkisi 110,2 milyar lira olacak.





İŞVERENE 76 MİLYAR

Bu yıl işverenlere sigortalı başına günlük 42,33 lira, aylık 1270 lira asgari ücret desteği sağlanacak. İşverenlere toplamda aylık bazda 6,36 milyar lira, yıllık bazda 76,37 milyar lira Hazine desteği ödenecek. 2025 yılının ilk on ayında asgari ücret desteğinden 1 milyon 456 bin 360 işyeri yararlandı. Bu işyerlerine toplamda 52,02 milyar lira ödendi. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016'dan günümüze kadar ise toplam 187 milyar 68 milyon lira destek sağlandı.





SKUTER BAŞINA CEZA