Eminönü’nü su bastı: Yollar göle döndü

Eminönü’nü su bastı: Yollar göle döndü

IHA
Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Eminönü’nü su bastı. Göle dönen yolda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Megakent İstanbul’da bir yandan fırtına diğer yandan şiddetli yağmur etkili oluyor. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor.

Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, Eminönü’nü ise su bastı. Sürücülerin ise güçlükle ilerlediği görüldü.

Göle dönen yolda bir rögar kapağının ise suyun şiddetiyle yerinden çıktığı görüldü. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise ıslanmamak için büyük çaba sarf etti.




