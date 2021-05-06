​En stratejik üs Metina’ya

Metina Üssü, Zap, Haftanin, Gara başta olmak üzere Pençe harekat bölgesinin büyük bölümünü kontrol eden hakim bir noktada bulunuyor.

Irak kuzeyindeki 40 kilometrelik güvenlik hattı içerisindeki en stratejik üs bölgesi Metina’da inşa ediliyor. Irak makamlarının bilgisi dahilinde tesis edilen Metina Üssü, helikopter pistleri, mekanize ve zırhlı birlikler ve gözetleme unsurlarıyla bölgedeki diğer üslere benzer şekilde yapılanacak ancak Pençe harekatlarıyla Irak’ın kuzeyinde bugüne kadar tesis edilen üslerden çok daha komplike ve geniş kapsamlı olacak. Bölgede Kandil’e geçiş ve kavşak noktası olarak öne çıkan Metina Üssü, gerek büyüklük gerekse icra edilen görevler açısından Başika veya Suriye’deki üsler kadar büyük ve kapsamlı olmasa da Kandil-Gara hattını kontrol edecek ve içerideki diğer üslerin lojistik ve anlık ihtiyaçlarına anında cevap verecek bir yapılanmada olacak.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2’nci Hudut Bölük Komutanlığı’nın Irak’ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret etmişti.

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AKTİF SAVUNMA SİSTEMİ

Metina Üssü, Zap, Haftanin, Gara başta olmak üzere Pençe harekat bölgesinin büyük bölümünü kontrol eden hakim bir noktada bulunuyor. Metina Üssü ile Irak kuzeyindeki üslere daha yakın bir noktada lojistik takviye ve istihbarat sistemi kurulmuş olacak. Helikopterler daha emniyetli olarak inip kalkacak ve takviye birliklerin ilk durağı da burası olacak. Diğer üsler buradan desteklenecek. Aktif savunma sistemi oluşturulan bu bölgedeki yapılanmayla birlikte Irak’ın kuzeyindeki üslerin etkinliği ve güvenliği arttırılacak.

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KANİMASİ’YE ÇEVRE TEDBİRİ

Metina Üssü’nün inşa edilmesi doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde öncelikle Metina eteklerinde bulunan Kanimasi Üs bölgesi güçlendirildi. 1990’lı yıllarda Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede kurulan Kanimasi Üssü, bu bölgede bulunan sivil yerleşim alanlarına sızan terörist unsurlara karşı uzun yıllardır görev yapan bir üs. Kanimasi Üssü’nün çevre tedbiri alınarak Metina Üssü güzergahı güçlendirildi.

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HER TEPEYE ÜS

Pençe harekatları kapsamında Irak’ın kuzeyinde hakim tepelerin tamamında üsler ve emniyet bölgeleri oluşturuluyor. Buraların birçoğunda da helikopter pistleri kurulmuş durumda. Metina dışındaki diğer bölgelerde de çok sayıda yeni üs bölgesi tesis edilirken, mevcut üs bölgeleri de güçlendiriliyor. Bu üs bölgeleri arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın hafta sonu ziyaret ettiği Biliç Tepe Üs Bölgesi de bulunuyor.

OYNAT 00:49 Kuzey Irak'taki terör hedefleri Obüs'lerle yerle bir edildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.



TSK'nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı.



Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı. Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı. BiP'te paylaş

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BEKA HATTI TAMAM

Pençe Yıldırım harekatıyla, Irak’ın kuzeyinde 40 km derinlikte oluşturulan Beka hattında tüm boşlukların doldurulmasıyla birlikte yeni güvenlik anlayışı gereği hayata geçirilen aktif savunma sistemi, Türkiye’nin sınırlarının ötesinden tesis edilmiş olacak. Sınır güvenliğini sınır ötesinden sağlamayı ve tehditleri kaynağında yok etmeyi öngören yeni güvenlik konsepti gereği Hakurk’tan başlayarak Avaşin-Basyan, Zap, Metina, Sinat-Haftanin boyunca oluşturulan beka hattı ile Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist örgütleri istediği yer ve zamanda, bulunduğu yerde imha etme kapasitesine ulaştı.

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4 maddede yeni konsept

Pençe harekatlarıyla devreye sokulan yeni güvenlik konsepti 4 maddede tesis edildi:

1. Özel harekat birlikleriyle terör kaynağından kurutuldu.

2. MİT’in önleyici istihbaratıyla sözde lider kadro eritildi.

3. Terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kesildi, gelir kaynakları kurutuldu..

4. Örgüte katılımlar minimize edildi ve ikna yoluyla örgütten kaçışlar arttırıldı. Yürütülen enformasyon faaliyetleriyle bölücü örgütün kanlı yüzü ulusal ve uluslararası kuruluşlara tüm gerçekliğiyle gösterildi.

Tüm birlikler alana indirildi

Irak’ın kuzeyine icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları tüm hızıyla sürüyor. Avaşin-Basyan ve Metina’yı kapsayan Pençe Yıldırım kara harekatında planlanan tüm birlikler alana indirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 68 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolar terörist kalıntılar ve arazideki tuzakları temizleyerek alan hakimiyeti sağlarken, diğer yandan hakim tepelerde emniyet üsleri oluşturulmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe operasyonlarıyla sınır hattının güvenliğini Irak’an kuzeyinde 40 km genişletti, bölücü terör örgütü PKK’nın vadi tabanlarındaki geçiş noktalarını kapattı.