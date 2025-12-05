Engelsiz bir hayat birincil önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak, devlet olarak birincil önceliğimizdir" dedi. Engelli hakları konusunda son 23 yılda çok güçlü adımlar attıklarını anlatan Erdoğan, kamuda istihdam edilen engelli memur sayısını 5 binden 83 bine çıkardıklarını belirtti. Erdoğan, 2013'te başlattıkları ücretsiz seyahat uygulaması ile şehir içi, kara, deniz ve demir yolu ulaşımını yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hale getirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması"na katıldı. 81 ildeki engellileri temsilen davete katılanlara hitap eden Erdoğan, sözlerine tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ederek başladı. Erdoğan, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, kendilerinin ve ailelerinin talep ile beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak, devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir. Farkındalık zeminini sürekli genişletmek, temel mesuliyetimizdir” dedi.
NE YAPIYORSAK AŞKLA YAPIYORUZ
Sosyal hizmetler alanında bilhassa engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında çok iyi bir karneye sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı, yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” buyuran bir Peygamber'in ümmeti olduğumuza dikkat çeken Erdoğan, “Ne yapıyorsak samimiyetle, aşkla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
KALBİ KIRIK TEK KİŞİ KALMAYACAK
Fark etmeden hata ve eksiklerinin olabileceğini belirten Erdoğan, özetle şunları kaydetti: “Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Yaşlılar, ihtiyaç sahipleri, şehit yakınları ve gazilerin 7 gün 24 saat hizmetine koşmaya, kendilerine her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal hizmet alanındaki sorumluluklarımızı adanmışlık ruhuyla yerine getireceğiz.”
MEDENİYET DEĞERLERİMİZİN ÖZÜ İNSAN
Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran en temel vasfımız insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkuresine sahip olmamızdır. Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu vardır. Başarılarımızın gerisindeki ana unsur, insana atfettiğimiz değer ve ehemmiyettir. Batı'nın gündemine ancak Rönesans ve Reform döneminde gelen insan, kavram olarak bizim medeniyet değerlerimizin halen özünü teşkil ediyor.
SİSTEMİ ADETA YENİDEN İNŞA ETTİK
2002'de engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı oldukça sınırlı düzeydeydi. Eğitimde, istihdamda ciddi sıkıntılar, büyük eksikler vardı. Engelli bireylerin haklarını güvence altına alan çağdaş bir sistem kurulmamıştı. Sistemi adeta yeni baştan inşa ederek engelsiz bir Türkiye mahsulü olmaktan çıkarıp, devlet politikası haline getirdik. Bunu da engelli vatandaşlarımızı himaye edilmesi gereken kişiler olarak değil, bu ülkenin eşit, onurlu, üretken ve güçlü bireyleri olarak gördüğümüz için yaptık.
ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI
2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle engelli politikalarını bütüncül bir stratejiye dönüştürerek, eğitimden istihdama, teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirledik. Birinci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'mızla bu hedeflerin önemli kısmına ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planımızın hazırlıklarına başlandı. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sizlere en yüksek standartlarda hizmet sunmak, sorunlarınızı çözüme ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Zira, devlet bunun için vardır. Zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı' yapacağız.
Kamuda 83 bin özel istihdam
- Engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımının en güçlü araçlarından birinin istihdam olduğunu kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi: “2002'de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam ediliyordu, bugün 83 bine ulaştı. İşverenlere sağlanan teşviklerle özel sektörde de engellilerin istihdamını destekliyoruz.”
Erken çocukluk gelişimi merkezleri 81 ile yayılacak
- Aile temelli erken müdahale sisteminin üzerinde önemle durduklarını vurgulayan Erdoğan, gelişimsel riski ya da engeli olan çocukların ihtiyaç duyduğu hizmeti mümkün olan en erken teşhisle bir an önce almasının hayati önem arz ettiğini kaydetti: “Bu amaçla Ankara, Bursa, Kahramanmaraş ve Mersin'de devreye aldığımız erken çocukluk gelişimi merkezlerinde bu yavrularımızın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini bütüncül bir şekilde sağlıyoruz. Hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan, her yavrumuzun hayatına dokunarak bu uygulamayı inşallah 81 ilimize yaygınlaştıracağız.”
Engelli hakları anayasal güvence altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 senede engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı noktasında çok güçlü adımlar attıklarını, önemli atılımlar yaptıklarını anlattı:
* 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun'u yürürlüğe koyarak, bu alanda yeni bir dönem başlattık.
* 2009'da ilk imzacılarından biri olduğumuz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi onaylayıp uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk.
* 2010'da yaptığımız Anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık.
* 2013'te başlattığımız ücretsiz seyahat uygulaması ile şehir içi, kara, deniz ve demir yolu ulaşımını yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hale getirdik.
* Erişilebilirlik alanındaki belgelendirme ve denetim mekanizmalarını geçmişte hiç olmadığı kadar iyileştirdik. Kamuya mahsus binalara, toplu araçlarına ve açık alanlara tam 3 bin 992 adet erişilebilirlik belgesi verdik. Bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla bu sene Engelliler Haftası'nın son günü olan 16 Mayıs'ı Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan ettik.
* Özel eğitim okullarını yaygınlaştırdık. Rehabilitasyon hizmetlerini sağlam bir altyapıya kavuşturduk. Üniversitelerimizde engelli öğrenci birimleri kurarak yükseköğretimde kapsayıcılığı artırdık.
* 2002'de yalnızca 5 bin kişi evde bakım yardımından faydalanırken aylık 11 bin 702 lira ödeme yaptığımız bu destekten bugün yaklaşık 520 bin vatandaşımız faydalanıyor.
* Ülkemizin dört bir yanında sayısı 143'e ulaşan gündüzlü bakım merkezlerimizde engelli bireylerin aktif olarak yer aldığı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler icra ediyoruz. 106'sı Aile Bakanlığımıza bağlı 331'i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı merkezlerdeki hizmetler ücretsiz, özel merkezlerde kalan vatandaşlarımızın yüzde 94,4'ünün ödemelerini devlet üstleniyor.