Engelsiz bir hayat birincil önceliğimiz

Aile temelli erken müdahale sisteminin üzerinde önemle durduklarını vurgulayan Erdoğan, gelişimsel riski ya da engeli olan çocukların ihtiyaç duyduğu hizmeti mümkün olan en erken teşhisle bir an önce almasının hayati önem arz ettiğini kaydetti: “Bu amaçla Ankara, Bursa, Kahramanmaraş ve Mersin'de devreye aldığımız erken çocukluk gelişimi merkezlerinde bu yavrularımızın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini bütüncül bir şekilde sağlıyoruz. Hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan, her yavrumuzun hayatına dokunarak bu uygulamayı inşallah 81 ilimize yaygınlaştıracağız.”