Envantere milli güç

Bu yıl içinde Piri Reis denizaltısının teslimi, deniz topunun gemi entegrasyon faaliyetlerine başlanılması, son 2 Aksungur İHA’nın envantere alınması, çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu’da görev yapacak 2 Süper Kobra helikopterin bakımlarının tamamlanması ve teslimi de planlanıyor. TSK’nın bu yıl sonuna kadar gücüne güç katacak yeni sistemlerden bazıları şöyle:

SON 2 AKSUNGUR

-Operatif İHA Sistemleri Tedarik Projesi kapsamında son 2 adet Aksungur İHA’nın envantere girmesi öngörülüyor.

-Meltem-3 Projesi kapsamında 5’inci P-72 uçağı ve 6’ncı deniz karakol uçağının envantere girmesi bekleniyor.

2 tane AH-1W Süper nKobra helikopteri nteslim edilecek.

DONANMANIN EN BÜYÜĞÜ

-Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Liman kabul testleri bu ay içinde tamamlanıp deniz kabul testlerinin icra edilmesi ve geminin sözleşmeye göre hizmete girmesi planlanıyor. Daha önce 2022 sonu işaret edilmişti.

-TCG Anadolu birçok hava aracı da taşıyabilecek. Bu kapsamda 2 adet AH-1W Süper Kobra helikopterinin, 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde depo seviyesi bakımlarının tamamlanmasının ardından yıl sonu Deniz Kuvvetleri’ne teslimi bekleniyor.

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PİRİ REİS TESLİM EDİLECEK

-Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Piri Reis denizaltısında deniz kabul testlerine başlanması ve aralık ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

-Deniz karakol gemilerinden Akhisar’ın bu ay içinde ilk bloğunun kızağa konulması, ikinci gemi Koçhisar’ın ise yine bu ay ilk saç kesimi ve aralık ayı içinde ilk bloğunun kızağa konulması planlanıyor.

Roketler geliyor

TSK’nın taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen HGK-82’nin son kafile teslimatı yapıldı. Ayrıca 76/62 mm deniz topunun atış kontrol sistemi uyumlandırma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından liman ve deniz kabul testleriyle birlikte gemi entegrasyon faaliyetlerine başlanması hedefleniyor. Roketsan tarafından da 300 Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketinin teslimatı yapılacak.