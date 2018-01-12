Erdoğan hediye edilen Kur'anı öperek teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda "Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katıldı.
Programda, Prof. Dr. Suat Sezgin'in yardımlarıyla hazırlanan ve seslendirme sanatçısı Cahit Şaher'in seslendirdiği, "İslam'da Bilim ve Teknoloji" belgeselinin gösterimi de yapıldı. Erdoğan, Sezgin ve Şaher'e plaket takdim etti.
Kur'an-ı Kerim hediye edildi
- Konuşmasının ardından Erdoğan'a, Marmara Üniversitesi sanat tarihi dalında doktora yapan Azerbaycanlı Tünzale Memmedzade'nin ipek üzerine yazdığı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
- Kur'an-ı Kerim'i öperek alnına süren Erdoğan, "Sevgili öğrencimize, kardeşimize bu ipek üzerine yazılmış Kur'an-ı Kerim'deki bu başarısı sebebiyle, ki 3 yıl süren gayreti sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bu fakir de böyle bir hediyeye layık olduğu için bundan ayrıca mutluluk duyuyorum. Böyle bir Kur'an-ı Kerim'i layık olabilecek yer bulmak zor. Bütün gayretimle inşallah bizler de güzel bir müze hazırlıyoruz, o müzemizin müstesna bir köşesini inşallah bu güzel eserle zenginleştireceğiz" dedi.
ÖNERİLEN VİDEOLAR