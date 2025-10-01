Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Erdoğan KAAN motorlarını bilmiyordu' iddiası yalan çıktı: 'Doğrudan liderlik ediyor'

'Erdoğan KAAN motorlarını bilmiyordu' iddiası yalan çıktı: 'Doğrudan liderlik ediyor'

14:551/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan KAAN'ın kokpitinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KAAN'ın kokpitinde.

Türkiye'nin milli ve yerli savaş uçağı KAAN'ın motoruyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiği yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik ettiğinin altı çizilerek Milli Muharip Uçak
KAAN
ve millî motor geliştirme programıyla ilgili yanlış bilgilendirme gibi bir durumun söz konusu olamayacağı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.


#KAAN
#Recep Tayyip Erdoğan
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları nedir, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?